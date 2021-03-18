На Тайвані десятки людей змінили ім’я на "Лосось". Все заради безкоштовних суші

1 година тому

Автор фото, Reuters

Десятки людей на Тайвані змінили свої імена на "Лосось", щоб отримати безкоштовні суші.

Місцева влада вже виступила з заявою, в якій просить людей припинити змінювати імена таким чином.

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що люди марно гають час і своїми діями змушують чиновників займатися зайвою "паперовою тяганиною".

"Сподіваюсь, що всі зможуть бути більш раціональними", - сказав він.

Причиною масової зміни імен стала акція мережі суші-ресторанів Akindo Sushiro.

Там повідомили, що надаватимуть безкоштовні суші всім, у чиєму імені є слова Гуй Ю, тобто "лосось", а також п'ятьом їхнім друзям.

При цьому кількість суші, які можна отримати, мережа не обмежувала. Пояснювали, що кожен зможе замовити стільки, скільки зможе з'їсти.

Двом клієнтам після зміни імені вдалося отримати безкоштовні суші на суму приблизно 460 доларів.

Як повідомляє Taipei Times, загалом заявки на зміну імен подали десятки людей, кожен із яких заплатив близько 3 доларів за нові документи.

Дехто з них брав собі нові імена, які дослівно можна перекласти як "Лососевий принс" чи "Лососевий король".

Одна зі студенток розповіла, що незабаром планує повернутися до свого старого імені.

Представники влади тим часом нагадали, що громадяни, за місцевими законами, можуть змінити ім'я не більше трьох разів.