"Це буде бомба". Трамп запустить власну соцмережу, "яка змінить правила гри"

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Колишній президент США Дональд Трамп незабаром планує повернутися в соцмережі - щоправда, вже з власною платформою.

Про це телеканалу Fox News повідомив один із його старших радників Джейсон Міллер.

За його словами, це відбудеться приблизно через два-три місяці.

"Я думаю, що це буде бомба в соцмережах, яка повністю змінить правила гри, і всі будуть чекати й дивитися, що саме робить президент Трамп, при цьому це буде його власна платформа", - сказав Міллер.

Він відмовився надати більш детальну інформацію, але повідомив, що в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, де зараз мешкає експрезидент, було "багато потужних зустрічей з представниками різних компаній".

"Ця нова платформа буде великою. Усі хочуть співпрацювати з ним, і він збирається залучити мільйони і мільйони, десятки мільйонів користувачів на цю платформу", - додав Міллер.

На початку січня, після захоплення Капітолія прибічниками експрезидента керівництво соцмережі Twitter оголосило, що вирішило остаточно заблокувати акаунт Дональда Трампа через побоювання, що він буде використовувати його для підбурювання до насильства.

В компанії заявляли, що не розблокують Трампа навіть якщо він буде балотуватися знову або переможе на президентських виборах.

Facebook, Instagram та Youtube тоді заблокували акаунти Трампа до завершення його президентського терміну.

Після того, як Дональд Трамп склав свої повноваження, його команда стала поширювати заяви від нього через електронну пошту.