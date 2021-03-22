Cпалені машини поліції, розбиті вікна і фаєри. В Англії спалахнули протести

1 година тому

Автор фото, Reuters

У місті Бристоль, що на заході Англії, акція протесту проти ухвалення нового закону про поліцію переросла в безлади.

Протестувальники атакували поліцейський відділок і підпалили принаймні два автомобілі поліції. Декілька автівок пошкодили - зокрема, пробили в них шини і розбили вікна.

Учасники також жбурляли в поліцейських різноманітні предмети, запускали феєрверки і скандували "Ганьба вам!".

В руках у багатьох мітингарів були плакати з гаслами "Скажи ні поліцейській державі" і "Свобода протесту - основа демократії".

Деякі учасники протесту розбивали вікна та вітрини.

Автор фото, Reuters

Автор фото, PA Media

Кілька правоохоронців отримали серйозні поранення. В одного з них зламана рука, в іншого - ребра.

Кореспондент BBC Джоанна Прайор повідомляє, що спершу акція починалася мирно, але поступово ситуація ставала усе більш нестабільною.

При цьому правоохоронці до активних дій практично не переходили: натомість зайняли позиції і намагалися з них не сходити.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters

Згодом в поліції провину за ситуацію поклали на агресивну меншість, яка, за словами правоохоронців, і перетворила мирний протест на безлади.

Усіх причетних до нічних подій влада пообіцяла знайти і притягти до відповідальності.

"Бандитизм і безлади неприпустимі", - заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател.

Автор фото, PA Media

Причиною протестів став новий законопроєкт, який передбачає суттєве розширення повноважень поліції - зокрема, в тому, що стосується можливостей правоохоронців із обмеження мітингів.

Опозиція, своєю чергою, називає документ "рухом у бік авторитаризму".

Мер Брістоля Марвін Ріс сказав, що усвідомлює "розчарування" багатьох людей щодо нового законопроєкту, але додав, що "руйнування будівель в центрі нашого міста, вандалізм, напади на нашу поліцію ніяк не зменшать шанси на ухвалення законопроєкту".