За Меган Маркл слідкував найнятий таблоїдом Sun детектив. Він діяв поза законом

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Приватний детектив, якого найняв таблоїд, незаконно отримав доступ до деяких особистих даних Меган Маркл

Британський таблоїд Sun найняв приватного детектива і заплатив йому за отримання особистої інформації про Меган Маркл в перші дні її відносин з принцом Гаррі. Про це BBC розповів сам детектив Деніел Хенкс.

Він також зізнався в тому, що отримав доступ до персональних даних, зокрема, до номера соціального страхування Меган Маркл, використовуючи незаконні методи.

Компанія News Group Newspapers, видавець Sun, не заперечує, що Хенкс дійсно мав провести розслідування про майбутню герцогиню Сассекську, але домовленість існувала тільки про законні методи.

BBC вдалося ознайомитися з так званим "вичерпним звітом про Меган та її родину", який детектив зробив для Sun. У звіті міститься номер телефону Меган Маркл, адреси проживання та номер соціального страхування, а також інформація про членів її сім'ї, зокрема, про колишнього чоловіка і колишнього партнера.

У США ліцензованим приватним слідчим дозволений доступ до баз даних особистої інформації, що міститься в певних документах, наприклад, рішеннях суду. Але передача таких відомостей журналістам є незаконною.

Сам Хенкс каже, що практично все, що він з'ясував, журналісти Sun могли з'ясувати самостійно у відкритих джерелах - за винятком номерів соціального страхування. Проте саме відомості про номер соціального страхування Хенкс називає "ключем до королівства".

Представник Гаррі і Меган вже заявив, що новина про оплату послуг приватного детектива британським таблоїдом повинна змусити медіаіндустрію переглянути правила роботи, щоб хижацькі тактики пішли нарешті в минуле.

Автор фото, Harpo Productions/Joe Pugliese/Reuters Підпис до фото, Гаррі та Меган кажуть, що залишили Британію через цькування у таблоїдах

У герцога і герцогині Сассекських складні відносини з британською жовтою пресою.

Під час нещодавнього інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі вони заявили, що залишити Британію їх спонукали дії таблоїдів, які створили "токсичну атмосферу контролю і страху".

Принц Гаррі судиться з видавцем Sun і колишнім видавцем Daily Mirror, звинувачуючи їх у зломі його телефонів в період до 2011 року.

Таблоїди були небайдужі до пари з самого початку їх відносин. Так, Sun публікував статті про те, як принц Гаррі хвилями писав текстові повідомлення своїй майбутній дружині і як пара проводила вихідний у будинку Меган у Торонто.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Таблоїди одразу звернули увагу на відносини Гаррі та Меган

Зізнатися в тому, що він зробив, приватного детектива спонукав перегляд інтерв'ю Гаррі і Меган Опрі Вінфрі.

"Я розповідаю це, щоб очистити свою совість", - заявив Деніел Хенкс BBC. На питання, що він сказав би особисто Меган і Гаррі, він відповів, що глибоко шкодує про те, що зробив, і готовий, якщо треба, зустрітися з їхніми адвокатами і надати всю наявну в нього інформацію для використання в судових процесах проти таблоїдів.

У заяві News Group Newspapers, видавця Sun, зазначається: "У 2016 році Sun на законних підставах замовив панові Хенксу пошук інформації про Меган Маркл та її родичів в юридичних базах даних, на використання яких він мав ліцензію. Йому заплатили 250 доларів.

Пану Хенксу не доручали здійснювати будь-які незаконні дії або порушувати будь-які закони про конфіденційність. Ба більше, йому надали чітку письмову вказівку діяти законно, і він підписав юридичне зобов'язання, що так і вчинить.

Інформація, яку він надав, не викликала ніяких побоювань у тому, що він використовував незаконні методи для отримання інформації.

Sun ніколи не запитував номер соціального страхування Меган Маркл і не використовував отриману інформацію для будь-яких незаконних дій.

Sun дотримується всіх законів і підтримує суворі стандарти щодо отримання інформації від третіх осіб. Повне дотримання вимог поширюється на всю нашу діяльність".