Військовий КамАЗ розчавив легковик. Двоє людей загинули
18 березня приблизно о 17:00 у Волочиському районі Хмельницької області військовий "КамАЗ" розчавив легковик Audi, в якому загинули двоє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.
Трагедія сталася на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни та Копачівка.
"В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів. За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися", - йдеться в повідомленні.
Військовою вантажівкою керував 39-річний мешканець Львова.
Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.