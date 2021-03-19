Військовий КамАЗ розчавив легковик. Двоє людей загинули

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Національна поліція

18 березня приблизно о 17:00 у Волочиському районі Хмельницької області військовий "КамАЗ" розчавив легковик Audi, в якому загинули двоє людей. Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

Трагедія сталася на автодорозі "Стрий - Кіровоград - Знам'янка" між селами Поляни та Копачівка.

"В результаті зіткнення сталося загоряння автомобілів. За попередніми даними, водій та пасажир вантажівки травм не отримали і до лікарні не доставлялися", - йдеться в повідомленні.

Військовою вантажівкою керував 39-річний мешканець Львова.

Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.