Байден не шкодує про заяву щодо "Путіна вбивці"

25 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Президент США Джо Байден не шкодує про те, що назвав Володимира Путіна "вбивцею". Про це заявила на брифінгу у Білому домі речниця Байдена Джен Псакі.

Один з журналістів запитав її: "Чи шкодує президент Байден про те, що назвав Путіна вбивцею?"

"Ні. Президент надав пряму відповідь на пряме запитання (в інтерв'ю ABC Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає Путіна вбивцею. - Ред.)", - наголосила речниця президента.

Джен Псакі пояснила журналістам, що Джо Байден знає Володимира Путіна дуже давно, і на відміну від адміністрації Трампа, вважає правильним прямо казати те, що він думає про Путіна.

"Наша адміністрація має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж у попередньої адміністрації, - сказала вона, відповідаючи на питання про відкликання російського посла в США Антонова в Москву для консультацій. - Ми маємо намір бути прямолінійними щодо тих сфер, якими ми стурбовані".

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на чимало дестабілізуючих дій Росії", - сказала Дженніфер Псакі.

На іншому брифінгу в Білому домі сам Джо Байден проігнорував питання про можливість розмови з Путіним онлайн.

17 березня опубліковали інтерв'ю Байдена телеканалу ABC. У ньому президент США заявив, що Росії доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Він також ствердно відповів на питання журналіста про те, чи вважає він вбивцею російського президента Володимира Путіна.

Після цього Росія відкликала для консультацій російського посла в США.

Володимир Путін відповів на заяву Джо Байдена, який в нещодавньому інтерв'ю сказав, що вважає російського лідера "вбивцею".

"Що стосується заяви мого американського колеги [...] Що б я йому відповів? Я б сказав йому "Будьте здорові". Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів", - сказав Путін.

"Коли в дитинстві сперечалися одне з одним, ми казали так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково - це не просто дитяче прислів'я і жарт. В цьому дуже глибокий сенс. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як ми".

Трохи згодом Путін також запропонував Байдену провести дискусію в прямому ефірі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін та Байден знають один одного давно (на фото зустріч 2011 року), і президент США говоритиме те, що вважає за потрібне, наголошують у Білому домі

Розмови наживо не буде?

На ще одному брифінгу у Білому домі 18 березня президент США Джо Байден не відповів на питання, чи готовий він особисто розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним.

Байден виступав у Білому домі щодо боротьби з пандемією. Після закінчення виступу один з журналістів нагадав про пропозицію Путіна поговорити і запитав, чи погодиться на це Байден. Байден не відповів і, не обернувшись, пішов з трибуни.

Сам Путін в четвер увечері сказав, що готовий поговорити з Байденом.

"Я б не відкладав це до нових віників. Я на вихідні хочу з'їздити в тайгу трошки відпочити. А так можна було б або завтра, або в понеділок [провести розмову]. Ми готові в будь-який зручний для американської сторони час", - сказав він.

Востаннє президенти Росії і США розмовляли 26 січня, невдовзі після інавгурації Байдена. Тоді у підсумкових заявах двох президентів виявили розбіжності щодо обговорення ситуації в Україні.