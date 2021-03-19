Байден не шкодує про заяву щодо "Путіна вбивці"
Президент США Джо Байден не шкодує про те, що назвав Володимира Путіна "вбивцею". Про це заявила на брифінгу у Білому домі речниця Байдена Джен Псакі.
Один з журналістів запитав її: "Чи шкодує президент Байден про те, що назвав Путіна вбивцею?"
"Ні. Президент надав пряму відповідь на пряме запитання (в інтерв'ю ABC Байден ствердно відповів на запитання, чи вважає Путіна вбивцею. - Ред.)", - наголосила речниця президента.
Джен Псакі пояснила журналістам, що Джо Байден знає Володимира Путіна дуже давно, і на відміну від адміністрації Трампа, вважає правильним прямо казати те, що він думає про Путіна.
"Наша адміністрація має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж у попередньої адміністрації, - сказала вона, відповідаючи на питання про відкликання російського посла в США Антонова в Москву для консультацій. - Ми маємо намір бути прямолінійними щодо тих сфер, якими ми стурбовані".
"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США дадуть відповідь на чимало дестабілізуючих дій Росії", - сказала Дженніфер Псакі.
На іншому брифінгу в Білому домі сам Джо Байден проігнорував питання про можливість розмови з Путіним онлайн.
17 березня опубліковали інтерв'ю Байдена телеканалу ABC. У ньому президент США заявив, що Росії доведеться відповісти за спроби втручання в американські вибори. Він також ствердно відповів на питання журналіста про те, чи вважає він вбивцею російського президента Володимира Путіна.
Після цього Росія відкликала для консультацій російського посла в США.
Володимир Путін відповів на заяву Джо Байдена, який в нещодавньому інтерв'ю сказав, що вважає російського лідера "вбивцею".
"Що стосується заяви мого американського колеги [...] Що б я йому відповів? Я б сказав йому "Будьте здорові". Я бажаю йому здоров'я. Кажу це без іронії, без жартів", - сказав Путін.
"Коли в дитинстві сперечалися одне з одним, ми казали так: "Хто як обзивається, той так і називається". І це не випадково - це не просто дитяче прислів'я і жарт. В цьому дуже глибокий сенс. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що він такий же, як ми".
Трохи згодом Путін також запропонував Байдену провести дискусію в прямому ефірі.
Розмови наживо не буде?
На ще одному брифінгу у Білому домі 18 березня президент США Джо Байден не відповів на питання, чи готовий він особисто розмовляти з російським президентом Володимиром Путіним.
Байден виступав у Білому домі щодо боротьби з пандемією. Після закінчення виступу один з журналістів нагадав про пропозицію Путіна поговорити і запитав, чи погодиться на це Байден. Байден не відповів і, не обернувшись, пішов з трибуни.
Сам Путін в четвер увечері сказав, що готовий поговорити з Байденом.
"Я б не відкладав це до нових віників. Я на вихідні хочу з'їздити в тайгу трошки відпочити. А так можна було б або завтра, або в понеділок [провести розмову]. Ми готові в будь-який зручний для американської сторони час", - сказав він.
Востаннє президенти Росії і США розмовляли 26 січня, невдовзі після інавгурації Байдена. Тоді у підсумкових заявах двох президентів виявили розбіжності щодо обговорення ситуації в Україні.
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