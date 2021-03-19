Чому Україна підтримала Канаду у суперечці з Китаєм

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дмитро Кулеба офіційно підтримав позицію Канади у суперечці цієї країни з Китаєм

Україна підтримала Канаду в конфлікті з Китаєм щодо затримання двох канадських громадян на території КНР. Про це йдеться у дописі у Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Україна солідарна з Канадою щодо свавільного затримання пана Коврига та пана Спейвора, закликає до їх негайного звільнення. Судові процеси мають бути чесними та прозорими, поважати їх права на захист та юридичне представництво, канадським консульським службовцям має бути наданий доступ", - зазначив Дмитро Кулеба.

Бізнесмена Майкла Спейвора та ексдипломата Майкла Коврига затримали у Китаї ще 2018 року. Це сталось невдовзі після затримання у Канаді доньки засновника та фінансової директорки китайської корпорації Huawei. У червні 2020 року двом канадцям висунули звинувачення у шпигунстві.

Допис Дмитра Кулеби з'явився після кількох суперечливих моментів, які виникли у відносинах України та Китаю за останні місяці.

Суперечки через "Мотор Січ" та візит китайців до Криму

У січні 2021 року РНБО ухвалила санкції на три роки щодо двох китайських громадян та низки китайських компаній, яких пов'язують з акціонерами виробника двигунів "Мотор Січ". Зеленський запровадив їх двома указами.

В інтерв'ю HBO, опублікованому 1 лютого, Зеленський пообіцяв, що поки він лишається при владі, не дозволить отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі" жодній іноземній державі.

"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.

Китайські компанії намагалися встановити контроль над компанією "Мотор Січ" кілька років, а у грудні 2020 рокуповідомили Мін'юст про звернення до міжнародного арбітражу з позовом до України на 3,5 млрд доларів.

Натомість українська влада прагне повернути підприємство у державну власність.

1 лютого китайське МЗС виступило проти запровадження Україною санкцій щодо китайських компаній. Про це повідомило китайське видання Global Times, яке відображає позицію китайської влади.

25 лютого Офіс президента повідомив, що цього року очікується візит президента Зеленського до Китаю.

11 березня видання Крим.Реалії повідомило про візит делегації китайських бізнесменів до Криму. За словами російських чиновників, китайська делегація має оцінити туристичний потенціал півострова, вона відвідала виноробні та сільськогосподарські підприємства.

У складі делегації був заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської компанії "Кай Шен" Чжао Кай та голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

Автор фото, Mfa.gov.ua Підпис до фото, 15 березня заступник міністра закордонних справ Євген Єнін обговорив візит китайської делегації до Криму з китайським послом

Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович назвав у Facebook цей візит "кроком Китаю у відповідь у зв'язку з позицією України щодо "Мотор Січ".

15 березня офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь попросив Україну не політизувати візит кількох китайських бізнесменів до Криму, повідомляє Інтерфакс.

"Позиція Китаю з питання Криму послідовна. Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть належним чином вирішити проблему за допомогою діалогу і консультацій. Деякі китайські компанії, виходячи з історично сформованих зв'язків і практичних потреб, здійснюють обміни та співробітництво з Кримом на ринкових принципах. Таку комерційну діяльність не можна політизувати ", - сказав він на пресконференції.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін зустрівся з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном.

"Порушили питання нещодавнього візиту китайської бізнес-делегації до тимчасово окупованих територій АРК. В чергове довів до китайської сторони сигнали про те, що подібні кроки не лише розглядаються Урядом України, як недружні, але й грубо порушують чинне законодавство нашої держави", - повідомив Єнін у Facebook.

"Фань Сяньжун запевнив в незмінності підходів Уряду КНР до тимчасової окупації АРК, зокрема, щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Було наголошено, що коментарі окремих політиків та експертів відносно нібито зміни позиції Уряду КНР відносно Криму в контексті ситуації навколо "Мотор Січ" не мають нічого спільного з реаліями", - розповів пан Єнін.