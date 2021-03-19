ЄС відновлює вакцинацію AstraZeneca. Що відбувається

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Країни ЄС відновлюють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як європейський регулятор лікарських засобів заявив, що вона "безпечна та ефективна".

Європейська агенція з лікарських засобів оприлюднила свій висновок про безпечність вакцини AstraZeneca 18 березня.

Раніше 13 європейських країн припинили використання вакцини через побоювання, що вона може викликати тромби. На понад 17 млн виконаних щеплень виявили 37 випадків утворення тромбів.

Але жодних зав'язків між вакциною і появою тромбів не знайшли.

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Латвія, Литва та Кіпр поновлюють вакцинацію проти COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Держави ЄС кожна окремо вирішує, чи слід і коли саме починати щеплення вакциною AstraZeneca. Швеція заявила, що для ухвалення рішення потрібно "кілька днів".

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжувати щеплення Oxford-AstraZeneca. У п'ятницю, 19 березня ВООЗ має оголосити результати власного розслідування щодо AstraZeneca.

Серед країн, які відновлюють щеплення AstraZeneca, є Франція, де почалася третя хвиля коронавірусу. Париж закривається на локдаун. Прем'єр країни Жан Кастекс оголосив про нові жорсткі карантинні обмеження у країні і про те, що він планує отримати щеплення Oxford-AstraZeneca 19 березня.

Також планує щепитися цією ж вакциною британський прем'єр Борис Джонсон. Він запевнив громадськість, що вона "безпечна" і закликав людей зробити щеплення.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Борис Джонсон закликав британців щеплюватися

Розслідування буде тривати

"Вакцина не пов'язана зі збільшенням ризику появи... тромбів", - заявила напередодні голова Європейської агенції Емер Кук.

Але, за її словами, агенція продовжить розслідування, бо там не можуть остаточно виключити зв'язок між вакциною та "невеликою кількістю випадків рідкісних та незвичних, але дуже серйозних порушень згортання крові".

Тому, за її словами, агенція рекомендує підвищити обізнаність людей про можливі ризики.

"Якби це була я, я б вакцинувалася прямо завтра, - заявила пані Кук - Але я б хотіла знати, що, якщо зі мною щось трапиться після вакцинації, що я повинна з цим робити".

Поки низка країн ЄС відкладали щеплення AstraZeneca, інші країни, такі як Бельгія, Польща та Чехія були серед тих, хто заявив, що продовжуватиме вводити вакцину.

Рішення про припинення вакцинації AstraZeneca критикували деякі політики та науковці.

Що кажуть у AstraZeneca

Розробник вакцини - англо-шведська компанія AstraZeneca - наполягала, що немає жодних доказів зв'язку підвищеного ризику згортання крові і щеплення.

Там зазначили, що у ЄС та Британії зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 випадки легеневої емболії.

Як заявила Ен Тейлор, головна медична директорка компанії, це менше, ніж сто випадків на групу у 17 млн людей, тобто менше, ніж можна було очікувати.

За її словами, пандемія призвела до підвищеної уваги до людей, які отримують щеплення.

Розробник вакцини наполягає, що препарат пройшов ретельну перевірку під час клінічних випробувань і є безпечним.

А що Україна?

Автор фото, UNSPLASH

В Україні для вакцинації від коронавірусу використовують препарат Covishield. Це ліцензований аналог Oxford-AstraZeneca.

Ніхто щеплення українців не призупиняв. Цей процес і так відбувається дуже повільно.

За майже місяць, що минув з початку вакцинації, свої перші дози вакцини отримали понад 90 тисяч людей.

В українців доступ до вакцин від коронавірусу - вкрай обмежений. Наразі це лише AstraZeneca і лише 500 тисяч доз, які привезли у лютому. Тому обирати з вакцин нічого.

Першими щеплення отримують лікарі, серед яких дуже багато відмов.

За даними опитувань, лише близько 50% українців готові робити щеплення. Тому разом з лікарями вакцини в Україні отримують лідери громадськості - політики, чиновники, зірки шоу-бізнесу. Проте, хто і як визначає цих лідерів, не зовсім зрозуміло.

У багатьох регіонах просто оголосили про запис на щеплення усіх охочих, щоб не довелось викидати вакцини, коли відкривають пачку з 10 доз і не вистачає лікарів, які мають отримати щеплення.

Уряд обіцяє, що до України мають привезти ще кілька мільйонів доз Covishield та китайської вакцини Sinovac.