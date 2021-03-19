76-річна жінка побила нападника. Його забрала швидка, а вона стала зіркою

1 година тому

Автор фото, GoFundMe/John Chen Підпис до фото, Пані Сі дала здачу нападнику

76-річна китаянка, яка відбилася від зловмисника, стала зіркою у Китаї завдяки своїй мужності.

Сі Сяочжень чекала, щоб перейти вулицю в центрі Сан-Франциско, коли раптово якийсь чоловік вдарив її кулаком, розповідає вона.

Вона інстинктивно відповіла, вдаривши його дерев'яною палицею, повідомляють місцеві медіа.

Останніми місяцями стало багато повідомлень про напади на американців азійського походження. Це пов'язують із пандемією коронавірусу.

Гештег "Азійсько-американська бабуся помстилася зловмиснику" став вірусним на китайському сайті мікроблогів Weibo.

Багато людей хвалять пані Сі за її сміливість, інші кажуть, що вона дала чоловікові гарний урок.

Дехто пише, що азійській громаді Америки слід об'єднатися і "дати відсіч... інакше вони завжди будуть тихо страждати і зазнавати знущань".

"Дуже травмована"

Напад стався в середу, коли пані Сі чекала на переході.

Вона буцімто почула, як хтось кричить "Китаянка", а потім її вдарили в обличчя. За повідомленнями, вона відбивалася за допомогою дерев'яної палиці, яку побачила неподалік.

На відео в інтернеті, зробленому відразу після нападу, видно, як пані Сі стогне, коли кладе пакет з льодом на забите око. Імовірний нападник тим часом лежить на ношах.

Поліція Сан-Франциско заявила, що 39-річного чоловіка арештували і розслідують напад.

Дочка пані Сі каже, що її мати була "дуже травмована" після нападу, мала пошкоджене праве око.

"[Вона] дуже боїться, і [її] око досі кровоточить, - сказала вона KPIX- TV. - Її праве око все ще нічого не бачить".

Пізніше онук жінки розповів, що її психічне здоров'я "нестабільне", вона "щоразу, коли згадує про той випадок, стає надзвичайно емоційною й починає плакати".

Лише днем раніше чоловікові у штаті Джорджія пред'явили звинувачення у вбивстві восьми людей - з них шестеро були азійками.

Напад не класифікували як расово вмотивований, але багато азійських громад США кажуть, що бояться.

Пандемія коронавірусу призвела до звинувачень на адресу азійців.

Речник міністра закордонних справ Китаю заявив, що у США дедалі більше дискримінують китайців.

"Такі мерзенні вчинки, породжені безглуздою дискримінацією, сердять нас і засмучують", - сказав він.