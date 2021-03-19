Чому в Америці прибрали воскову фігуру Трампа

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Це - воскова фігура Трампа з іншого Музею мадам Тюссо, у Вашингтоні

Музей Тюссо в Сан-Антоніо, штат Техас, прибрав з експозиції воскову фігуру колишнього президента США Дональда Трампа, оскільки відвідувачі постійно намагалися завдати їй якоїсь шкоди - подряпати і навіть відлупцювати, повідомляє британська газета Independent.

За інформацією видання, керівництво музею перенесло статую до сховища, бо через "постійні спроби побиття" їй завдали великої шкоди.

Independent розповідає, що до такого ж кроку вдався і музей Тюссо в Берліні. Там воскове зображення Трампа взагалі "викинули на смітник" ще напередодні президентських виборів у США у листопаді минулого року.

"Ми у Музеї мадам Тюссо в Берліні видалили воскову фактуру Дональда Трампа в рамках підготовки (до виборів - Ред.)", - цитує газета музейного менеджера з маркетингу Оркіде Ялсіндаг.

Independent нагадує, що пан Трамп залишив Білий Дім у січні 2021 року.

Опитування Gallup, проведене 4-15 січня, показало, що лише 34% американців схвалювали діяльність Трампа на посаді президента. Тоді як середній рейтинг підтримки протягом всього терміну становив лише 41,1%, що на чотири пункти нижче, ніж у будь-кого з його попередників.

У Gallup також зазначають, що пан Трамп - єдиний президент з 1938 року (коли почали робити опитування), який жодного дня за всі чотири роки президентства не мав 50% підтримки американців.

Інша компанія, Pew, отримала схожі дані. За її інформацією, пан Трамп залишив Білий дім із найнижчим рейтингом за час президенства - 29%. Опитування, проведене в період з 8 по 12 січня, показало, що і у майбутньому 68% американців не хотіли б бачити його на провідній політичній посаді в країні.

Підготуувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС