Усі думали що це жінка. Як 50-річний байкер обдурив мережу

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Nippon Television Network System

Фотографії усміхненої молодої жінки на мотоциклі почали набирати популярності серед користувачів соціальних мереж в Японії.

Але деякі допитливі користувачі помітили, що тут щось не сходиться. На одній фотографії рука жінки здавалася дуже волохатою, а у дзеркальному відображенні було видно інше обличчя.

Одне з телешоу з'ясувало, що насправді популярний користувач @azusagakuyuki - це 50-річний чоловік на ім'я Зонгу.

Він зізнався, що використовував програми для редагування фотографій, аби створити своє альтер его.

Зонгу розповів телепрограмі Getsuyou Kara Yofukashi, що хотів збільшити свою присутність у соціальних мережах і вирішив, що люди воліють бачити "молоду красиву жінку", а не "старого дядька".

"Ніхто не читатиме те, що постить звичайний чоловік середнього віку, який доглядає за своїм мотоциклом і фотографується на вулиці", - міркує він.

Зонгу каже, що його вразили можливості таких редагувальних програм, як FaceApp.

"Спочатку я просто спробував, а потім це виявилося дуже симпатичним. Зараз я отримую 1000 лайків, хоча раніше зазвичай було менше 10", - каже він.

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Завдяки "жіночим" знімкам Зонгу здобув майже 19 тисяч підписників

Фоловери Зонгу переважно позитивно відреагували на його зізнання у шоу. Їх у нього майже 19 тисяч.

"Я переглянув телевізійне шоу і став вашим шанувальником!" - написав один з них. А інший зазначив: "У вас надзвичайні магічні здібності!"

Програмне забезпечення для редагування, таке як FaceApp, дозволяє користувачам змінювати обличчя на фотографіях - наприклад, виглядати молодшими чи старшими.

Але ці інструменти викликають занепокоєння з приводу конфіденційності.

2019 року ФБР застерегла, що розроблений у Росії FaceApp становить "потенційну розвідувальну загрозу".