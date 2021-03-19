Усі думали що це жінка. Як 50-річний байкер обдурив мережу
Фотографії усміхненої молодої жінки на мотоциклі почали набирати популярності серед користувачів соціальних мереж в Японії.
Але деякі допитливі користувачі помітили, що тут щось не сходиться. На одній фотографії рука жінки здавалася дуже волохатою, а у дзеркальному відображенні було видно інше обличчя.
Одне з телешоу з'ясувало, що насправді популярний користувач @azusagakuyuki - це 50-річний чоловік на ім'я Зонгу.
Він зізнався, що використовував програми для редагування фотографій, аби створити своє альтер его.
Зонгу розповів телепрограмі Getsuyou Kara Yofukashi, що хотів збільшити свою присутність у соціальних мережах і вирішив, що люди воліють бачити "молоду красиву жінку", а не "старого дядька".
"Ніхто не читатиме те, що постить звичайний чоловік середнього віку, який доглядає за своїм мотоциклом і фотографується на вулиці", - міркує він.
Зонгу каже, що його вразили можливості таких редагувальних програм, як FaceApp.
"Спочатку я просто спробував, а потім це виявилося дуже симпатичним. Зараз я отримую 1000 лайків, хоча раніше зазвичай було менше 10", - каже він.
Фоловери Зонгу переважно позитивно відреагували на його зізнання у шоу. Їх у нього майже 19 тисяч.
"Я переглянув телевізійне шоу і став вашим шанувальником!" - написав один з них. А інший зазначив: "У вас надзвичайні магічні здібності!"
Програмне забезпечення для редагування, таке як FaceApp, дозволяє користувачам змінювати обличчя на фотографіях - наприклад, виглядати молодшими чи старшими.
Але ці інструменти викликають занепокоєння з приводу конфіденційності.
2019 року ФБР застерегла, що розроблений у Росії FaceApp становить "потенційну розвідувальну загрозу".