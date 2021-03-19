Протести проти військових у М'янмі: сотні демонстрантів убиті, затримали журналіста BBC

1 година тому

Автор фото, EPA

Кількість жертв серед демонстрантів на акціях протесту проти військових, які захопили владу у М'янмі, сягнула 232 людей.

Про це повідомляє група активістів Асоціації допомоги політичним в'язням. Одним із найбільш кривавих днів стало 14 березня, коли загинули 38 людей.

У п'ятницю жертвами розстрілу людей силовиками стали ще восьмеро людей у місті Аунгбанг.

Затримання журналіста BBC

Підпис до фото, BBC просить владу М'янми допомогти знайти журналіста Ауна Туру, якого схопили невідомі в штатському

Журналіста Ауна Туру забрали чоловіки у штатському одязі, коли він висвітлював події біля суду у столиці країни Най'пїдо.

ВВС оприлюднила заяву, в якій наголошує, що надзвичайно стурбована через інцидент, а владу закликає допомогти знайти журналіста.

За повідомленнями, щонайменше восьмеро людей загинули під час останніх акцій протесту, що відбулися у кількох містах.

Ауна Туру схопили з іншим репортером Таном Хтіке Ауном, який працює на місцеву новинну організацію Mizzima. Раніше цього місяця військові відкликали ліцензію на діяльність компанії Mizzima.

Чоловіки, які затримали журналістів, прибули у фургоні без позначок у п'ятницю та шукали журналістів. Відтоді ВВС не може зв'язатися з Ауном Турою.

"BBC дуже серйозно ставиться до безпеки всього свого персоналу в М'янмі, і ми робимо все можливе, щоб знайти Ауна Туру", - йдеться у повідомленні корпорації.

"Ми закликаємо владу допомогти знайти його та підтвердити, що він у безпеці". Аун Тура - акредитований журналіст BBC, який має багаторічний досвід висвітлення подій у Най'пїдо".

Автор фото, Getty Images

Після військового перевороту 1 лютого були заарештовані 40 журналістів. Тоді затримали також обраних цивільних лідерів, в тому числі фактичного керівника уряду Аун Сан Су Чжі. Також військові відкликали ліцензії п'яти медіакомпаній.