Нелюдські умови: молоді банкіри просять скоротити робочий тиждень до 80 годин

49 хвилин(и) тому

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Люди, що працюють перший рік в інвестиційному банку Goldman Sachs, попередили, що звільняться, якщо їм не покращать умови праці.

Внутрішнє опитування виявило, що вони в середньому працюють 95 годин на тиждень і сплять п'ять годин на добу.

Постраждало їхнє особисте життя, а також фізичне та психічне здоров'я.

Аналітики попереджають: якщо нічого не зміниться, новачки за шість місяців звільняться.

"Нелюдські умови"

Опитування дає рідкісну можливість поглянути на жорсткі умови роботи у провідних фірмах на Волл-стріт, де молоді аналітики змагаються за добре оплачувану роботу.

Опитування, яке почали поширювати в соцмережах в середу, представлене на слайдах з логотипом Goldman Sachs.

Але BBC розуміє, що це самостійне опитування групи американських аналітиків, які працюють перший рік в інвестиційному банкінгу.

"Нестача сну, погане ставлення керівництва, психічне і фізичне напруження ... Я виріс у прийомній родині, але це, можливо, навіть гірше", - сказав один респондент в опитуванні, яке ВВС мала змогу побачити.

"Це не важка праця, а нелюдське і жорстоке ставлення", - заявив інший.

Всі респонденти кажуть, що робота негативно вплинула на їхні стосунки з друзями і сім'єю, а 77% заявили, що вони стали жертвами зловживань на робочому місці.

До роботи в банку аналітики оцінювали своє психічне здоров'я на 8,8 з 10, а фізичне - на 9 з 10 балів.

Після початку роботи вони оцінили своє психічне здоров'я на рівні 2,8, а фізичне - на 2,3.

83% сказали, що їх "надмірно контролюють", а 17% - що на них часто кричать.

Працівники банку просять, щоб робочий тиждень не перевищував 80 годин, вони також хочуть мати вихідний в суботу або можливість відпочивати після 21:00 в п'ятницю.

Серед інших вимог - ставити більш реалістичні терміни виконання завдань і поліпшити робочі процеси, щоб знизити рівень стресу.

Вигорання

В лютому аналітики показали свої висновки керівництву Goldman Sachs, і банк заявив, що з того часу він зробив певні кроки, щоб люди не вигорали.

"Ми розуміємо, що наші люди дуже завантажені, тому що бізнес на високому рівні, а обсяги досягли історичного рівня", - заявила BBC прессекретарка банку Ніколь Шарп.

"За рік після спалаху Covid люди, зрозуміло, почуваються доволі напружено, тому ми дослухаємося до їхніх проблем і вживаємо заходів для їх подолання".

Банк заявив, що автоматизує деякі робочі процеси для молодшого персоналу та надаватиме більше вихідних.

У 2020 році чистий дохід Goldman Sachs склав 44,6 млрд доларів.