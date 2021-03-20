Біля Рейк'явіка вивергається вулкан, що спав 800 років

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ісландія часто відчуває підземні поштовхи, оскільки розташована між двома тектонічними плитами

На південному заході Ісландії прокинувся вулкан Фаградалсф'ялл, що не виявляв активності понад 800 років. Він розташований за 30 км від Рейк'явіка, але небезпеки для місцевих жителів немає, повідомляє влада.

Останні три тижні в районі поблизу вулкана різко збільшилася сейсмічна активність, там зафіксували понад 40 тисяч землетрусів.

Наразі виверження вважають невеликим, потоки лави незначні. Лава повільно тече на південний захід та на захід.

Виверження почалося о 20:45 за місцевим часом на півострові Рейк'янес приблизно за 30 км від Рейк'явіка, повідомило метеорологічне управління країни.

Для обстеження місцевості доправили вертоліт берегової охорони. З його борту зробили перші фото, на яких лава спускається вниз після виверження.За первинними даними, довжина вулканічної тріщини - близько 500-700 метрів.

Виверження не становить небезпеки для місцевих жителів або критично важливої інфраструктури, повідомили метеорологи, однак, попереджають про загрозу зсувів.

"Я бачу зі свого вікна, як світиться червоне небо", - сказала агентству Reuters Раннвейг Гудмундсдоттір, мешканка міста Гріндавік за 8 км від вулкана.

"Тут все сідають в машини, щоб під'їхати туди", - додала вона.

Ісландія часто відчуває підземні поштовхи, оскільки розташована між двома тектонічними плитами.