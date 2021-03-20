"Велика партія наркотиків" виявилась подрібненими цукерками

28 хвилин(и) тому

Автор фото, PREFACURE DE POLICE

Поліція Парижа оголосила про конфіскацію великої партії екстазі в комуні Сент-Уан, але потім з'ясувалося, що це подрібнені полуничні цукерки.

Цього тижня поліція в Парижі оголосила про результати розслідування: під час рейду виявили наркотики на суму понад 1 млн євро. Джерела, близькі до розслідування, тепер кажуть, що рожевий порошок насправді був подрібненими солодощами.

Якщо точніше - подрібнена "Полуниця Тагада" виробництва Haribo, одного з найпопулярніших брендів цукерок у Франції, повідомляє AFP.

Поліцейські заявляли, що вилучені наркотики призначалися для підпільних вечірок. Їхній твіт супроводжувався двома фото, на яких був зображений рожевий порошок у мисці та велика кількість маленьких таблеток у пакетиках.

Однак токсикологічний аналіз показав, що порошок не належить ні до наркотичних засобів, ні до отруйних речовин, пише Metro.

Підозрюваний, якого затримали у цій справі, все одно постане перед судом, оскільки поліція також виявила вкрадені мобільні телефони і механізм для виробництва таблеток екстазі, пише видання Le Parisien.

Поки незрозуміло, чому спочатку оголосили про виявлення великої партії наркотиків і навіщо підозрюваний подрібнив цукерки Haribo.

Це не перший випадок помилкового оголошення про велику партію наркотиків - минулого року в Таїланді названі наркотиками речовини виявилися мийним засобом. Міністр юстиції країни тоді змушений був спростовувати інформацію про те, що в країні знайшли рекордні 11,5 тонни контрабандного кетаміну. Конфіскований білий порошок виявився тринатрійфосфатом - сполукою, яку зазвичай використовують як харчову добавку або компонент для виробництва мийних засобів.

"Полуниця Тагада" - цукерки, які в 1969 році розробила компанія Haribo, у формі полуниці, вкритої цукром.