Рейтинг щастя: Фінляндія - знову лідер, Україна піднялася на 13 сходинок

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Фінляндія четвертий рік поспіль очолює рейтинг найщасливіших країн у світі.

Про це свідчить "Всесвітній звіт щастя-2021" (World Happiness Report 2021), який щороку складають у рамках ініціативи ООН.

У п'ятірку лідерів увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія і Норвегія.

Україна, попри коронавірус, піднялася на 13 позицій, у порівнянні з 2020 роком, і посіла 110-у сходинку (між Алжиром та Іраком).

Нова Зеландія знову виявилась єдиною неєвропейською країною, що потрапила у першу десятку. А Британія опустилася з 13-го на 17-е місце.

Аналітики американського інституту Gallup опитали людей зі 149 країн і попросили їх оцінити свій рівень щастя.

У рейтингу враховують кілька аспектів, в тому числі ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, очікувану тривалість життя, свободу вибору, рівень корупції, участь громадян у благодійності та наявність негативних очікувань від майбутнього.

Найнещаснішою країною у світі визнали Афганістан, за яким слідують Лесото, Ботсвана, Руанда і Зімбабве.

Автори звіту заявили, що мешканці понад третини країн "значно частіше страждають від негативних емоцій", що, ймовірно, є наслідком пандемії.

Однак у 22 країнах справи пішли краще. Кілька азійських держав покращили свій торішній показник, а Китай перемістився на 84-е місце з 94-го.

"Дивно, але загального зниження добробуту не було, якщо робити висновки з власної оцінки свого життя", - каже один з авторів звіту Джон Геллівелл.

"Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди розглядають Covid-19 як звичайну зовнішню загрозу, що стосується всіх, і це збільшило відчуття солідарності та співчуття".

За словами авторів, Фінляндія "дуже високо оцінила заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя і засоби до існування під час пандемії".

За даними Університету Джонса Хопкінса, скандинавська нація з населенням 5,5 мільйона людей впоралася з Covid-19 набагато краще, ніж більшість країн Європи. За весь час пандемії коронавірус виявили у 70 тис. фінів, 805 з них померли.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нова Зеландія опустилась на одну сходинку, зайнявши дев'яте місце, та є єдиною неєвропейською країною у топ-10

Найкраща десятка рейтингу виглядає так:

Фінляндія

Данія

Швейцарія

Ісландія

Нідерланди

Норвегія

Швеція

Люксембург

Нова Зеландія

Австрія