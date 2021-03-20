NASA успішно протестувала найпотужнішу в світі ракету для польотів на Місяць

Пол Рінкон

Редактор BBC News з питань науки

1 година тому

Автор фото, NASA Підпис до фото, Двигуни RS-25 ракети SLS під час тестування

NASA повідомила про успішне випробування ракетного блоку найпотужнішої з існуючих ракет - Space Launch System (SLS).

Випробування проводили в космічному центрі Джона Стенніса в штаті Міссісіпі.

"Чотири двигуни найбільшого елемента ракети, який NASA коли-небудь будувала - центрального ракетного блоку ракети-носія SLS, - працювали, імітуючи старт і вихід з атмосфери Землі", - йдеться в пресрелізі космічної агенції.

SLS - надважка ракета-носій для пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти. В рамках космічної програми "Артеміда" ракета доправить американських астронавтів на Місяць. Перша висадка з екіпажем запланована на 2024 рік.

Ракета складається з гігантського (65-метрового) основного щабля з чотирма двигунами, з обох боків яких розташовані подвійні твердопаливні прискорювачі. Разом вони виробляють величезну тягу у 39,1 меганьютона, яка може вивести астронавтів на орбіту.

Це друге випробування основного ступеня системи космічного запуску.

Під час першої спроби, яка відбулася у січні, двигуни зупинили приблизно на 67-й секунді, хоча мали пропрацювати вісім хвилин - саме стільки часу вони працюватимуть під час запуску.

Тому метою цього тестування було запустити двигуни саме на вісім хвилин, але команді NASA і Boeing, головному підряднику SLS, вистачило 250 секунд (чотири хвилини), щоб отримати всі необхідні дані.

"Це був чудовий день і чудове випробування", - сказав керівник NASA Стів Юрчик.

Очільниця комітету палати представників конгресу США з науки, космосу і технологій Едді Берніс Джонсон привітала NASA з успішним випробуванням.

"Сьогоднішній успішний тест наближає нас до повернення американських астронавтів на Місяць у рамках підготовки до дослідження Марсу", - сказала вона.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Вантажність ракети - 95 тонн з можливістю збільшення маси вантажу, який виводять на орбіту, до 130 тонн

Після збірки ракета SLS буде вищою за Статую Свободи і матиме максимальну тягу на 15% більшу, ніж ракета Сатурн V, яку використовували для запуску місій Аполлона на Місяць в 1960-х і 1970-х роках.

Ракета-носій, перші сегменти якої почали збирати у Флориді, має вивести на місячну орбіту космічний апарат NASA нового покоління Orion. Пуск місії "Артеміда-1" запланований на листопад наступного року.

Перший політ корабля Orion відбудеться без екіпажу. Фахівці перевірять його характеристики, і тільки після цього почнуть пілотовані польоти. Перша місія з екіпажем "Артеміда-2" запланована на 2023 рік.

А у 2024 році в космос має відправитись "Артеміда-3", під час якої людина вперше з 1972 року ступить на поверхню Місяця.