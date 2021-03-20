Війна за націоналізацію "Мотор Січі". Суд арештував підприємство

33 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майновий комплекс та на 100% акцій підприємства "Мотор Січ" - найбільшої української компанії з виробництва двигунів для літаків, гелікоптерів, крилатих ракет.

Рішення ухвалили за матеріалами СБУ, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Майно передали в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням управлінської компанії, що має державну форму власності.

У СБУ зазначають, що "Мотор Січ" фігурує у двох розслідуваннях.

Перше стосується можливої диверсійної та підривної діяльності на користь РФ, а друге - можливих порушень законодавства під час первинної приватизації і подальшої незаконної концентрації акцій.

"Йдеться не лише про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження української "Мотор Січі" - питання національної безпеки", - заявив глава СБУ Іван Баканов.

Перший крок до націоналізації?

11 березня Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про повернення у власність держави "Мотор Січі".

Автор фото, СБУ

"Підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом", - заявив тоді секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що це підприємство "дивним чином опинилося в приватних руках", маючи на увазі китайські компанії, які отримали у власність акції підприємства.

Данілов пообіцяв, що люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію, а рішення мотивував інтересами національної безпеки України.

На наступний день на рішення РНБО відреагував уряд Китаю. Там закликати вирішити питання "належним чином" і пообіцяли спостерігати за ситуацією.

"Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів", - заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Китайський скандал довкола "Мотор Січі"

Автор фото, СБУ

Чутки про те, що китайці придбали акції запорізького підприємства ходили з 2016 року. У грудні 2019-го один з акціонерів В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій китайським компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

"Вони (інвестори - Ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (складання вертольотів - Ред.) робиться китайським коштом. Якби цього не було, був би склад металу", - заявив він.

До китайців також долучилася компанія DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Те, що китайці отримали доступ до українських військових технологій неабияк занепокоїло США. В 2019 році тодішній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон прямо про це заявив під час візиту в Київ.

Зустрівши опір з боку українських органів влади та спецслужб у своїй діяльності, китайці зі свого боку розпочали боротьбу за свої інвестиції. 4 грудня 2020 року китайські компанії повідомили український Мінюст про звернення до міжнародного арбітражу з позовом до України на 3,5 млрд доларів.

Згідно з повідомленням DCH, компанії вважають Україну винною в експропріації інвестицій та порушенні угоди про захист інвестицій між Україною та Китаєм.

29 січня 2021 року РНБО ухвалила санкції на три роки щодо китайських громадян Ван Цзина та Ду Тао, а також низки компаній, яких пов'язують з акціонерами "Мотор Січі". Президент Володимир Зеленський запровадив їх двома указами.

В інтерв'ю HBO, опублікованому 1 лютого, Зеленський пообіцяв, що, поки він лишається при владі, не дозволить отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі" жодній іноземній державі.

"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.