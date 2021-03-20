Влада Києва погрожує зачиняти двері в метро через локдаун. Чи варто цього боятися

10 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Київ планує жорстко стежити за карантинними обмеженнями в транспорті, в тому числі обмежувати доступ до метро в пікові години.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник мера Києва Володимир Бондаренко.

Він нагадав, що, відповідно до ухваленого 18 березня рішення, наземний пасажирський транспорт в місті матиме обмеження - наповненість не більше ніж 50% місць для сидіння.

Проїзду в метро це обмеження не стосується, але заступник мера дав зрозуміти - якщо кількість пасажирів буде дуже великою, можуть тимчасово обмежувати їхній доступ в метрополітен, щоб не було "масового скупчення людей у вестибюлях, на станції та в рухомому складі".

"Це обмеження буде працювати таким чином — якщо кількість людей завелика у ранкові або вечірні години пік, частина дверей до вестибюля станції буде зачинятися. Таким чином потік людей буде мінімізуватися", - розповів Бондаренко.

За його словами, місто посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень в транспорті.

З 20 березня він анонсував роботу 25 додаткових мобільних груп, які будуть контролювати, чи дотримуються кияни вимог локдауну.

Також планують посилити роботу Укртрансбезпеки та поліції.

"Ми вже не жартуємо — на терезах життя людей, оскільки хворих у важкому стані скоро не буде куди класти", — сказав Бондаренко.

Що кажуть у метрополітені?

У столичному метрополітені BBC News Україна повідомили, що наразі працюють в звичайному режимі.

Водночас заступниця директора "Київського метрополітену" Наталія Макогон підкреслила, що обмеження пасажиропотоку у найбільш "гарячий" час у столиці - не новина.

"Обмеження на вхід у пікові години, коли вхід працює не на всі двері, у нас уже рік. Тому нічого нового", - пояснила вона.

Столиця запровадила новий суворий локдаун з 20 березня до 9 квітня. Мер Києва Віталій Кличко пояснив це тим, що заповненість лікарняних ліжок в місті вже понад 70%.