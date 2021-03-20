Росія забере землю українців у Криму. Україна вважає рішення "нікчемним"

26 хвилин(и) тому

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Українці, які володіють землею в анексованому Росією Криму, втратять свою власність. Відповідний указ президента РФ Володимира Путіна, підписаний рік тому, набув чинності. Міністерство закордонних справ України вже назвало це рішення "юридично нікчемним".

Володимир Путін підписав указ, яким фактично позбавив українців можливості зберегти власність на землю в Криму, ще минулого року - 20 березня 2020-го.

Цим документом Путін включив більшість районів півострова, який РФ анексувала в березні 2014 року, в перелік так званих "прикордонних територій". Землею на таких територіях заборонено володіти іноземним громадянам та компаніям.

Втім, відповідно до Цивільного кодексу РФ, в українців чи інших іноземців був рік, щоб продати або переоформити свою землю добровільно. Тож указ президента РФ набув чинності лише зараз, зазначає російське агентство РБК.

Тепер українці, які не позбулись своєї землі на півострові добровільно, можуть втратити землю за рішенням суду. Її можуть примусово продати чи "передати в державну чи муніципальну" власність. В першому випадку попередньому власнику мають виплатити заплачені за землю гроші, в другому - компенсацію, призначену судом.

Так звана влада анексованого Криму в квітні 2020 року повідомляла, що іноземцям в Криму належить понад 11,5 тис. ділянок землі. Більшість власників - українці.

"Юридично нікчемний"

В українському МЗС новину прокоментували у різкій формі. Заяву речника міністерства Олега Ніколенка розповсюдили, зокрема, Українська правда та УНІАН.

"Указ президента РФ №201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені", - заявив він.

Заборону володіти землею в Криму для українців Ніколенко назвав "російською політикою утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова".

"В найгірших традиціях своїх історичних попередників керівництво Росії фактично продовжує зросійщувати Крим", - заявив він.