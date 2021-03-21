Активіста, який бив вікна в Офісі президента, затримали. Що про нього відомо

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Чоловікові, який "бив шибки на дверях Офісу президента", висунули звинувачення у хуліганстві, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Він також розмістив відео, на якому, за його словами, можна побачити "докази його вандалізму".

Заступник голови МВС відкидає припущення учасників акції на Банковій, що вікна будівлі Офісу президента били "поліцейські провокатори".

"Якщо це дійсно так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала - хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого?", - запитує Антон Геращенко, і дає свій варіант відповіді на запитання, чому акція не була мирною, а деякі її учасники вночі прийшли до відділку, де утримували затриманого за биття вікон:

"Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки".

Водночас на сторінці Офісу президента у Facebook з'явилося повідомлення про попередні оцінки збитків від акції.

"За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в'їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими", - йдеться у повідомленні ОП.

Як повідомили в МВС, за фактом подій під час акції біля Офісу Президента у поліції розпочали кримінальне провадження. Нині вхід на Банкову закритий, там відбуваються слідчі дії.

У МВС також підтвердили кримінальне провадження проти одного учасника акції за статтею хуліганство, яка передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

"Це - уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні МВС.

Водночас журналістка і ветеранка АТО Лера Бурлакова написала у Facebook, що "затриманий вчора під ОП Влад Сорд (Стафійчук) пройшов Майдан, Іловайськ ( де отримав травму спини дуже серйозну, коли під обстрілом перекинулася вантажівка). Воював у ПС. Втратив у ДАП одного з найближчих друзів... Потім офірмився у 93-тю ОМБр Холодний Яр...Воював на шахті Бутівка. Він автор гімну 93 бригади...Чудовий поет".

Всі ці дані, за словами Лери Бурлакової, вона подає як "бекграунд" шляху "до того нещасного розбитого скла".

"Розбите скло у вікнах поміняють, написи зі стін - змиють. Сліди від піротехніки на стінах Офісу президента приберуть. А ось те, що друзі Стерненка самі себе показали руйнівниками, вже не виправиш", - заявив, коментуючі "Українській правді" останні події на Банковій Михайло Подоляк, радник голови ОП.

Ввечері 20 березня перед Офісом президента на Банковій прихильники активіста і блогера Сергія Стерненка влаштували чергову акцію проти його засудження. Нині він перебуває у СІЗО, і цієї суботи йому виповнилося 26 років.

23 лютого суд в Одесі засудив Стерненка до 7 років в'язниці та вирішив конфіскувати половину його майна.

Його звинуватили у викраденні Сергія Щербича - одеського активіста, який був членом проросійської партії "Родіна".

Під час акції будівлю ОП розмалювали, підпалили табличку "Президент України", а вікна вхідних дверей розбили. Гаслом акції було "Не чуєш - то побачиш".

При цьому біля самої будівлі Офісу президента було кілька десятків поліцейських, але у кварталах поруч - значно більше силовиків і десятки одиниць спецтехніки. Проте у перебіг акції вони не втручалися.