Фото заходу сонця, на підготовку до яких пішли роки
Фотограф витратив роки на підготовку до зйомки заходу сонця в англійському графстві Шропшир.
Ендрю Фусек Пітерс, який живе біля Бішопс-Касл, знімав сонце, що заходить за Манстоун-Рок, найвищу точку хребта Стіперстоун.
Для цього йому потрібно було бути у потрібному місці у потрібний час та пору року.
Попри непрості умови, пан Пітерс каже, що дуже задоволений фотографіями.
Через пандемію протягом останнього року він досліджував околиці свого будинку на півдні Шропширу.
"Я прожив у Шропширі 30 років, а цього року відкрив стільки нових видів, пейзажів та дикої природи", - сказав він.
Але, за його словами, процес створення фотографій заходу сонця потребував років - він мав переконатися, що перебуває у "правильному місці, в потрібний час, на потрібній висоті" з правильним обладнанням.
Однак його ретельна підготовка ледве не була зруйнована.
"Потрібні були буквально ідеальні погодні умови", - каже фотограф.
"Я побачив смугу хмар (яку видно у верхній частині зображення), що насувається, і подумав: "який сенс?", але, на щастя, вона лишилась позаду".
За його словами, ці фотографії допомогли йому показати іншим, що світ прекрасний - навіть у часи пандемії.
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