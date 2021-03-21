Фото заходу сонця, на підготовку до яких пішли роки

1 година тому

Автор фото, Andrew Fusek Peters

Фотограф витратив роки на підготовку до зйомки заходу сонця в англійському графстві Шропшир.

Ендрю Фусек Пітерс, який живе біля Бішопс-Касл, знімав сонце, що заходить за Манстоун-Рок, найвищу точку хребта Стіперстоун.

Для цього йому потрібно було бути у потрібному місці у потрібний час та пору року.

Попри непрості умови, пан Пітерс каже, що дуже задоволений фотографіями.

Автор фото, Andrew Fusek Peters

Через пандемію протягом останнього року він досліджував околиці свого будинку на півдні Шропширу.

"Я прожив у Шропширі 30 років, а цього року відкрив стільки нових видів, пейзажів та дикої природи", - сказав він.

Але, за його словами, процес створення фотографій заходу сонця потребував років - він мав переконатися, що перебуває у "правильному місці, в потрібний час, на потрібній висоті" з правильним обладнанням.

Автор фото, Andrew Fusek Peters

Однак його ретельна підготовка ледве не була зруйнована.

"Потрібні були буквально ідеальні погодні умови", - каже фотограф.

"Я побачив смугу хмар (яку видно у верхній частині зображення), що насувається, і подумав: "який сенс?", але, на щастя, вона лишилась позаду".

За його словами, ці фотографії допомогли йому показати іншим, що світ прекрасний - навіть у часи пандемії.

Автор фото, Andrew Fusek Peters