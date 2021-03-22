Нова смертельна аварія автобуса з українцями у Польщі. Що відомо

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Darek Delmanowicz / PAP Підпис до фото, На початку березня в аварії іншого автобуса в Польщі загинули п'ятеро українців

В ніч на понеділок у Польщі перекинувся мікроавтобус, в якому перебували 10 громадян України, повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

На початку березня неподалік цього місця вже траплялась аварія з українським автобусом, в якій загинули 5 українців.

За його словами, одна особа загинула (пан Ніколенко не уточнив, чи йдеться про українця - Ред.), а ще 5 опинились у лікарні.

Йдеться про водія-дублера, який в момент аварії не керував автобусом. Його напарник, який і перебував за кермом, наразі в лікарні.

Загалом госпіталізувати довелося п'ятьох людей - усіх їх доставили до кількох медзакладів неподалік від місця ДТП.

Аварія сталася на трасі A40 близько опівночі. Автобус мав українську реєстрацію і прямував за маршрутом "Варшава-Івано-Франківськ", каже Олег Ніколенко.

Генеральне консульство України в Любліні вже вийшло на контакт із польськими правоохоронцями та лікарнями, де зараз перебувають українці, і надає їм усю необхідну допомогу.

Деталі аварії все ще встановлюють. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.

Автор фото, PAP/Darek Delmanowicz Підпис до фото, Попередня причина минулої аварії - поворот на зависокій швидкості

"Говорити про причини і наслідки аварії поки зарано. Своє слово зараз має сказати слідство", - заявив Олег Ніколенко в ефірі "Україна 24".

"Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим та вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів", - додав Ніколенко.

Польське видання TVN24 повідомило, що аварія сталася на тій самій ділянці, де на початку березня перекинувся інший автобус з українськими пасажирами.

Під час тієї ДТП загинули п'ятеро людей, ще кілька десятків постраждали. Всього в автобусі перебували 57 пасажирів, усі - громадяни України.

8 березня стало відомо, що водію того автобуса загрожує до 8 років в'язниці - йому інкримінують ненавмисне доведення до катастрофи.

За попередньою версією польських правоохоронців, до аварії спричинило те, що автобус робив поворот на зависокій швидкості.