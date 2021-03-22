Турецька ліра обвалилась на 14%. Як це вплине на українських туристів

43 хвилин(и) тому

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Турецька ліра знецінилася на 14% після того, як президент країни Реджеп Тайїп Ердоган раптово звільнив очільника Центрального банку Насі Агбала.

Агбала високо оцінювали як внутрішні, так і зовнішні інвестори, які схвально ставилися до кредитно-грошової політики, яку останнім часом проводив Центральний банк Туреччини.

В якийсь момент на ринках, що розвиваються, ліра за темпами зростання була найкращою валютою 2021 року.

Тож рішення Ердогана стало для інвесторів повною несподіванкою.

У цій ситуації може бути несподіваний вимір для українських туристів, які через заборони на інших напрямках зараз масово їдуть до Туреччини.

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Чому впала ліра

Агбал займав посаду очільника Центробанку з листопада 2020 року.

Минулого тижня ліра сильно зросла після того, як Агбал ініціював підвищення облікової ставки одразу на 2% (з 17% до 19%), що удвічі більше, ніж очікували економісти.

На думку фахівців, саме підвищення облікової ставки дозволяло стримувати інфляцію в країні.

Проте такий підхід не подобався президенту Ердогану.

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Джеффрі Халлі, старший аналітик валютної біржі OANDA, пояснює, що в турецького лідера дуже своєрідний погляд на економіку, який іноді називають "ердономікою".

"Основна ідея "ердономіки" полягає в тому, що вищі облікові ставки викликають більш високу інфляцію. Це погляд, який повністю суперечить загальноприйнятій економічній теорії", - каже Халлі.

На місце голови Центробанку Ердоган уже призначив Шахапа Кавджиоглу - колишнього члена правлячої партії.

Відомо, що він, як і президент, не є прихильником ідеї підвищення облікової ставки для боротьби з інфляцією.

Тож такі кадрові зміни викликають побоювання в інвесторів - усе це, мовляв, може поставити хрест на успіхах, яких Агбалу вдалося досягти за короткий час свого правління.

Українські туристи

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Українські туристи зазвичай їдуть до Туреччини з доларами та євро і в короткотерміновій перспективі можуть отримати несподівану вигоду. Адже при обміні отримуватимуть більше лір і зможуть купити на них більше товарів та послуг.

Щоправда, через деякий час інфляція може нівелювати цей чинник і ціни у Туреччині можуть зрости.

Журналіст Осман Пашаєв описує обвалення ліри як "чорний понеділок" для Туреччини.

"Добре лише туристам, які поки що можуть вигравати на обміні, купуючи місцеві товари та послуги в лірах", - пише він і нагадує, що це вже четверта зміна очільника Центрального банку Туреччини за два роки.