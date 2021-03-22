Смердить, але вражає: тисячі спостерігають за виверженням вулкана в Ісландії

47 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP/Getty Images

Тисячі людей вирушили до вулкана, що вивергається поблизу Рейк'явіка, столиці Ісландії.

Лава почала пробиватися крізь тріщину в горі Фаградальсф'ял у п'ятницю ввечері - це перше подібне виверження за понад 800 років.

Спочатку доступ до місця виверження був закритий, але з суботи туди почали пускати людей.

"Це перехоплює подих", - сказав агенції AFP 21-річний інженер Улвар Карі Йогансон.

"Запах доволі кепський. Мене здивував помаранчевий колір: набагато, набагато глибший, ніж можна було б очікувати", - додав він.

Автор фото, AFP/Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Ісландці готувались до виверження протягом декількох тижнів після того, як нещодавно у цій острівній державі зафіксували понад 50 тисяч землетрусів.

Експерти стверджують, що вилилося близько 300 тис. кубічних метрів лави, але виверження вважають відносно невеликим і контрольованим.

У понеділок доступ до вулкана знову закрили через високий рівень забруднення газом.

Автор фото, AFP/Getty Images

Автор фото, AFP/Getty Images