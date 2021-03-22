Серфінгістка померла від удару блискавки. Тренувалась до Олімпіади
22-річна сальвадорська серфінгістка Кетрін Діас Ернандес загинула від удару блискавки - прямо під час тренування.
Дівчина саме готувалася до турніру, успіх в якому міг би принести їй путівку на літні Олімпійські ігри в Токіо.
Саме цього року змагання з серфінгу мають вперше пройти в рамках Олімпіади.
В момент удару дівчина, за повідомленнями ЗМІ, перебувала у воді.
"Кетрін випромінювала радість та енергію, які роблять серфінг таким особливим і цінним для всіх нас", - прокоментували смерть спортсменки у Міжнародній асоціації серфінгу.
Ернандес посідала третю сходинку в національному рейтингу серфінгісток.
Минулого року вона брала участь у провідній у Латинській Америці серії серфінгових турнірів.
Ернадес є сестрою колишнього професійного серфінгіста і нинішнього президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса.
У своєму інстаграмі він написав: "Ми завжди носитимемо тебе в наших серцях. Бог вирішив забрати тебе зараз. Ми будемо за тобою сумувати".
"Любов навіки, сестричко".