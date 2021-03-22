Серфінгістка померла від удару блискавки. Тренувалась до Олімпіади

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Katherine Diaz

22-річна сальвадорська серфінгістка Кетрін Діас Ернандес загинула від удару блискавки - прямо під час тренування.

Дівчина саме готувалася до турніру, успіх в якому міг би принести їй путівку на літні Олімпійські ігри в Токіо.

Саме цього року змагання з серфінгу мають вперше пройти в рамках Олімпіади.

В момент удару дівчина, за повідомленнями ЗМІ, перебувала у воді.

"Кетрін випромінювала радість та енергію, які роблять серфінг таким особливим і цінним для всіх нас", - прокоментували смерть спортсменки у Міжнародній асоціації серфінгу.

Ернандес посідала третю сходинку в національному рейтингу серфінгісток.

Минулого року вона брала участь у провідній у Латинській Америці серії серфінгових турнірів.

Ернадес є сестрою колишнього професійного серфінгіста і нинішнього президента Федерації серфінгу Сальвадора Хосе Діаса.

У своєму інстаграмі він написав: "Ми завжди носитимемо тебе в наших серцях. Бог вирішив забрати тебе зараз. Ми будемо за тобою сумувати".

"Любов навіки, сестричко".