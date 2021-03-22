Ikea France постане перед судом через закиди у шпигуванні за працівниками

50 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Французький підрозділ IKEA звинувачують в незаконному стеженні за персоналом і кандидатами на працевлаштування.

Перед судом у цій справі, який має розпочатися 22 березня, компанія постане як юридична особа. Окрім того, на лаві підсудних - кілька її колишніх керівників. Усім їм загрожують тривалі ув'язнення.

Ексменеджери французької Ikea нібито використовували послуги приватних детективів і поліцейських, аби створити "систему шпигування" за приватним життям сотень працівників і потенційних кандидатів на роботу.

Зокрема, керівники Ikea незаконно збирали дані про можливі судимості працівників, звертаючись для цього до окремих поліцейських, які готові були надавати таку інформацію з поліцейських баз даних.

Крім того, Ikea могла скористатися і послугами приватних детективів. У судових документах йдеться, що вартість їхніх послуг могла сягати 600 тисяч євро.

Звинувачення, серед іншого, включають незаконний збір особистої інформації, отримання такої інформації та порушення конфіденційності - за деякими з цих статей максимальне покарання сягає 10 років позбавлення волі.

Хоча суд розглядатиме практику стеження за персоналом в період з 2009 по 2012, прокуратура вважає, що до таких дій керівництво Ikea вдавалося іще з кінця 1990-х.

Про подібну практику в компанії стало відомо у 2012-му - після публікації журналістських матеріалів у кількох виданнях. Тоді ж за справу взялися правоохоронці.

Після того, як історія набула розголосу, французька Ikea звільнила чотирьох керівників.

Саме таку швидку і жорстку реакцію на неприпустиму поведінку керівництва сторона захисту тепер використовуватиме в судовому процесі.

Нинішній юрист Ikea France запевняє, що його компанія давно відійшла від попередніх практик і повністю змінила свої підходи.

"Яким би не був результат суду, компанія вже отримала суворе покарання з точки зору своєї репутації", - каже він.

Втім, Ikea France все ще загрожує штраф на суму до 4,5 млн доларів.

Усього на лаві підсудних - більш як десять людей.

Окрім екскерівників Ikea France, йдеться також про чотирьох працівників поліції, яких звинувачують в передачі конфіденційної інформації.