Ошукали 55 тисяч українців. Як діяла фінансова піраміда на сотні мільйонів

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Кіберполіція

Кіберполіція викрила фінансову піраміду, яка залучила гроші 55 тисяч вкладників на загальну суму в 150 мільйонів гривень.

Схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Вони створили сайт, на якому пропонували людям отримувати пасивний дохід від інвестицій в бізнес, пов'язаний із продажем електроніки та роботою таксі.

Вкладники купували сертифікати на різні суми - від 3 до 300 тисяч гривень, очікуючи на величезні відсотки. Організатори схеми обіцяли їм понад 350% річних прибутку у вигляді внутрішньої валюти.

Її нібито можна було згодом конвертувати в криптовалюту, проте створений зловмисниками сайт був влаштований таким чином, аби зробити це було неможливо.

До того ж ціна на криптовалюту була більш як у 100 разів нижчою від тієї, яку шахраї обіцяли вкладникам на початку.

Втім, повірили у такий "легкий спосіб заробити" понад 55 тисяч громадян, які вклали в проєкт близько 150 мільйонів гривень.

Автор фото, Кіберполіція

В ході обшуків в помешканнях фігурантів та магазині з продажу електроніки, які проходили в Києві, Київській області та на Черкащині, поліція вилучила, готівку, комп'ютери, банківські картки та чорнові записи.

Щодо фігурантів відкрили справу за статтею про шахрайство. Усім їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Влітку минулого року СБУ заблокувала роботу іншої фінансової піраміди, яка завдала збитків на ще більшу суму - 250 мільйонів гривень.

Хоча правоохоронці не називали назву компанії, про яку йдеться, з викладених ними фотографій обшуків слідувало, що йдеться про B2B Jewelry.

Клієнтам там так само пропонували купувати сертифікати, які нібито були підкріплені золотом та сріблом, і обіцяли величезні відсотки прибутку.

Проте чимало людей, які вкладали кошти в проєкт, розповідали, що обіцяні відсотки дійсно з'являлися, щоправда, лише віртуальні: отримати гроші було неможливо.