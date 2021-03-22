У Львові каналізаційний люк вбив дитину в автомобілі на ходу

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Нацполіція

У Львові сталася смертельна ДТП, причиною якої став незакріплений каналізаційний люк. Загинула дитина.

Як повідомили в Національній поліції Львівської області, близько 21 години вечора автомобіль MITSUBISHI L200 наїхав на каналізаційний люк на дорозі.

Від наїзду кришка люку вилетіла з місця і влучила у лобове скло автомобіля ACURA MDX, що їхав по зустрічній смузі.

Удар припав на лобове скло. Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні автомобіля.

Від отриманих травм дитина померла на місці ДТП, повідомили в поліції.

Що трапилося

Автомобіль Mitsubishi L200, що наїхав на люк, належав ДСНС України у Львівській області. За повідомленням відомства, він слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

За кермом службового авто був 47-річний львів'янин.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють обставини події.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, мерія максимально допоможе сім'ї, зокрема, зараз допомагає з похованням, а з батьками дитини працюють психологи.

За словами мера, люк знаходився на своєму місці. Він не був прикріплений, але обгороджений — прикріпити його мали сьогодні, йдеться у повідомленні міськради Львова.

Смертельні люки

У травні 2020 року у Черкасах 4-річна дитина впала у каналізаційний люк біля дитячого майданчика. Отвір на недобудованому футбольному полі був прикритий фанерою. При падінні хлопчик напоровся на металеві штирі, але відбувся синцями, забиттями та переляком.

У 2015 році півторарічна дитина впала в люк у Дніпрі. Це сталося на території школи. Хлопчик пролетів два метри і дивом не пошкодився.

У 2013 році у Львові у відчинений каналізаційний люк впав дворічний хлопчик. Дитина гуляла з бабусею, бігла на кілька метрів попереду. Його тіло шукали два дні. Сильна течія віднесла його за півтора кілометра від місця падіння.

Тоді за фактом службового недбальства до чотирьох років ув'язнення засудили начальника дільниці каналізаційних мереж "Львівводоканалу".