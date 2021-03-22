Локдаун у Києві: столиця вирішила, чи закривати метро і весь транспорт

16 хвилин(и) тому

Автор фото, https://kyivcity.gov.ua/

Київ не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалили, що громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.

Від сьогодні вирішувати, чи обмежувати роботу транспорту в "червоних зонах", буде місцева влада. Раніше це робив лише уряд. Таке рішення ухвалив у понеділок Кабінет міністрів.

Тепер рішення щодо обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної зони" прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.

З 20 березня Кабмін офіційно вніс Київ в "червону зону" карантину, обмеження набирають чинності з 23 березня.

Автор фото, УНІАН

Станом на 22 березня Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ є "червоними зонами" за показниками поширення коронавірусу.

Транспортний колапс

Громадський транспорт у Києві продовжує працювати у звичайному режимі, але з обмеженим числом пасажирів - не більше 50% від посадкових місць.

Раніше в КМДА заявляли, що громадський транспорт повинен працювати з урахуванням карантинних правил і обмежень. На думку першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, зупинка транспорту, призведе до колапсу в місті.

В КМДА заявили, що обмежуватимуть кількість пасажирів в метро, закриваючи частину дверей.

"Якщо велика кількість людей в ранкові або вечірні години пік, - частина дверей у вестибюлі станцій буде закриватися, і відповідно потік людей буде мінімізуватися", - зазначив заступник міського голови Володимир Бондаренко.

Що заборонено в "червоній зоні"

У регіонах, які потрапили до "червоної зони" заборонена робота кафе і ресторанів, ТРЦ, непродовольчих ринків, проведення масових заходів, робота спортзалів, робота шкіл.

Автор фото, УНІАН

Водночас працюватимуть садочки, а богослужіння дозволені лише за умови дотримання карантинних вимог.

Також працюватиме громадський транспорт, але він має бути заповнений лише на 50%.

Україна входить до п'ятірки великих країн Європи з найбільш критичною ситуацією з ковідом, аналізують ситуацію у Київській школі економіки.

За прогнозами експертів, вже у квітні можуть ввести локдаун у всій країні.