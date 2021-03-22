Безпечна та високоефективна: США випробували вакцину AstraZeneca

52 хвилин(и) тому

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США провели випробування вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, яку розробили в Оксфордському університеті. Підтверджено, що вакцина є безпечною та високоефективною.

У випробуванні взяли участь понад 32 тисячі добровольців, переважно в США, а також в Чилі та Перу.

Вакцина показала 79% ефективності для зупинки симптомів коронавірусу та 100% ефективності для протидії серйозному захворюванню.

Застережень щодо виникнення тромбозу не виникало.

Це має ще більше заспокоїти ті країни ЄС, які нещодавно призупинили вакцинацію препаратом Oxford-AstraZeneca через побоювання щодо можливого зв'язку між ним та побічними ефектами у вигляді тромбозу.

Переконливих доказів цих тверджень досі немає.

Деякі країни знову повертаються до вакцинації препаратом AstraZeneca після того, як Європейське агентство з лікарських засобів дійшло висновку, що ця вакцина є "безпечною та ефективною".

Автор фото, Reuters

Результати нового випробування, проведеного експертами Колумбійського університету та Університету Рочестера у співпраці з AstraZeneca, також можуть заспокоїти тих, хто хвилювався за вакцинацію людей похилого віку.

Кілька країн спочатку не дозволяли використовувати вакцину AstraZeneca людям, яким за 65, посилаючись на відсутність інформації.

П'ята частина учасників нового дослідження віком старші 65 років, і вакцина — у вигляді двох доз з інтервалом у чотири тижні - забезпечувала їм такий самий захист, як і молодшим віковим категоріям добровольців.

Результати дослідження є важливими для США. Вони повинні відкрити шлях для затвердження вакцини регулятором у найближчий місяць чи два.

"Ці результати є чудовою новиною, оскільки вони демонструють надзвичайну ефективність вакцини в новій популяції і узгоджуються з результатами досліджень, проведених в Оксфорді", - сказав провідний дослідник випробування вакцини в Оксфордському університеті, професор Ендрю Поллард.

Він переконаний, що вакцина буде ефективною для людей будь-якого віку.

Професорка Сара Гілберт, співавторка вакцини, розповіла, що завжди були випадки захворювання людей після введення вакцини, але це не означає, що проблема у вакцині. Водночас щодня тисячі людей гинуть в Європі від коронавірусу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх лише 110 тисяч

"Важливо отримати шанс захистити людей якомога швидше. Ця вакцина врятує життя", - додала професорка Гілберт.

Вакцинація в Україні та світі

Вакцина AstraZeneca схвалена для використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Попри новини про призупинення вакцинації у кількох державах, низка країн, продовжили вакцинувати своє населення AstraZeneca.

Всесвітня організація охорони здоров'я і Європейська агенція з лікарських засобів запевнили, що не існує жодних доказів зв'язку між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів.

Щеплення індійською версією AstraZeneca Covishield з кінця лютого триває і в Україні. Але коли в інших країнах кількість щеплених людей вимірюється мільйонами, в Україні їх лише 110 тисяч.

Доступ до вакцин в Україні - дуже обмежений. В Україну привезли лише 500 тисяч доз індійської AstraZeneca (CoviShield).