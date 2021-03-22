Чи відмили графіті на Банковій, протести проти поліції у Бристолі, боротьба за Південно-Китайське море. Теленовини ВВС

У випуску 22 березня:

  • Чи відмили Банкову від графіті. І що чекає на затриманих, яких звинувачують у хуліганстві та вандалізмі під час акції на захист Стерненка.
  • Британці вийшли на вулиці проти закону, який розширює права поліцейських. Мирна акція переросла у сутички і протистояння.
  • Китай, Росія, США. Наддержави ведуть боротьбу за панування у Південно-Китайському морі. Напруга зростає і цей регіон перетворюється на гарячу точку.
  • Візьміть кота у карантин. Чому під час пандемії все більше тварин опиняються на вулиці, і де вони знаходять прихисток.

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