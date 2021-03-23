Нова стрілянина у США: в супермаркеті 10 загиблих

1 година тому

Автор фото, Reuters

У штаті Колорадо невідомий чоловік відкрив вогонь посеред супермаркету. Десятеро людей загинули. Серед них - один поліцейський, який одним із перших опинився на місці злочину.

Це вже друге масове вбивство у США за тиждень - у Джорджії минулого вівторка вбили 8 людей.

Як повідомили правоохоронці, підозрюваного вже вдалося затримати. Його мотиви поки не розкривають, посилаючись на ранню стадію розслідування.

Інцидент стався в торговому центрі міста Боулдер, що неподалік Денвера, - близько 14.30 за місцевим часом.

Чоловік зі зброєю увійшов до супермаркету і відкрив вогонь. Незабаром поліція повідомила про небезпеку в соцмережах і закликала людей триматися подалі від цього торгового центру.

Також правоохоронці просили користувачів не транслювати в соцмережах кадри з місця подій.

Втім, мережею усе одно поширилося відео із жертвами стрілянини, яке зняв один зі свідків.

"Я не знаю, що відбувається… Я чув постріли… Тут є стрілок", - казав автор відео.

Автор фото, Chet Strange

На місце зрештою прибули спецпризначенці, які оточили територію навколо супермаркету і через гучномовець закликали стрілка здатися.

Незабаром свідки повідомили про те, що чули кілька пострілів - орієнтовно, з боку правоохоронців.

Із кадрів, зроблених біля торгового центру, зрештою стало зрозуміло, що поліції вдалося затримати невідомого чоловіка в шортах і з оголеним торсом - він був поранений у ногу.

"Здається, тут найбільш безпечне місце в Америці, а мене тільки що ледь не вбили просто тому, що я вийшов за лимонадом і чіпсами", - розповів один із очевидців стрілянини Райян Боровскі.

"Це трагедія і жах", - додав він.

Автор фото, Reuters

Очільник місцевої поліції заявила, що з'ясування усіх обставин стрілянини триватиме не менш як п'ять днів.

Це вже другий випадок масового вбивства у США за тиждень.

Минулого вівторка вісьмох людей, зокрема шістьох жінок азійського походження, розстріляли під час серії нападів на три спа-салони в американському штаті Джорджія.

Спершу лунали припущення, що нападник міг вбити жертв із мотивів расової ненависті, проте сам він згодом заявив, що одержимий сексом і хотів позбавитися "спокуси".