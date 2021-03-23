В Україні вперше понад 300 померлих через Covid-19 за добу

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

За минулу добу в Україні зафіксували найбільшу з початку пандемії кількість померлих через ускладнення Covid-19 пацієнтів: з життя пішли 333 хворих.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Окрім того, за його словами, упродовж 22 березня виявили 11 476 нових випадків коронавірусу. Водночас понад 8 тисяч людей одужали.

Найбільше нових випадків зафіксували на Одещині (1122), у Києві (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Лабораторії за добу встигли зробити понад 88 тисяч тестів на коронавірус.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували вже понад 1,5 млн випадків коронавірусу, понад 1,2 млн пацієнтів одужали, тоді як померли від ускладнень - 30 431.

Із 24 лютого в Україні діє так званий адаптивний карантин: влада поділяє регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Карантинні обмеження в них можуть бути різними і залежать від епідемічної ситуації.

Наразі до "червоної" зони карантину з найсуворішими обмеженнями входять вісім регіонів: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ.

Загальнонаціональний локдаун можливий в разі, якщо в червоній зоні опиниться більшість регіонів.