Дуда і Жульчик: письменнику, що назвав президента "дебілом" у фейсбуці, загрожує тюрма

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Автор фото, Sean Gallup/Getty Images

Польському письменнику та журналісту Якубу Жульчику загрожує до трьох років позбавлення волі через образу президента Анджея Дуди у фейсбуці.

Публікація, про яку йдеться, зроблена Жульчиком ще в листопаді минулого року.

У ній письменник відреагував на твіт Анджея Дуди, залишений незабаром після президентських виборів у США.

Тоді, 7 листопада, президент Польщі не став вітати Джо Байдена з перемогою, оскільки офіційні підсумки виборів ще були не підбиті, й натомість привітав його з "успішною кампанією".

"Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Поки ми чекаємо на номінацію Колегії вибірників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство зі США на високому рівні для ще більш міцного партнерства", - написав Дуда.

Жульчик звернув увагу на цей твіт президента і написав, що давно цікавиться американською політикою, але він "ніколи не чув про таку річ, як номінація Колегії вибірників США".

"Джо Байден - 46-й президент США... Анджей Дуда - дебіл", - додав Жульчик. (Andrzej Duda jest debilem - Ред.).

Польська прокуратура вирішила, що цей твіт письменника був "образливим" та "неприйнятним".

Сам Жульчик повідомив, що дізнався про відкриту щодо себе справу зі ЗМІ.

"Підозрюю, що я перший письменник в цій країні за дуже тривалий час, який пішов під суд за те, що написав", - відреагував Жульчик на відкриття справи щодо себе.

За польськими законами, образа державних лідерів може загрожувати тюремним ув'язненням на три роки.

Якуб Жульчик - польський публіцист, письменник і сценарист. За мотивами його роману "Засліплені світлом" телеканал HBO Europe зняв однойменний серіал.