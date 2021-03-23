Перший твіт у Twitter продали майже за $3 млн. Хто купив і навіщо

Джастін Гарпер

Бізнес-репортер BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генеральний директор Twitter Джек Дорсі

Співзасновник та генеральний директор Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні свій перший твіт, опублікований 21 березня 2006 року. Він тоді повідомив на весь світ, що налаштовує свою сторінку.

Твіт придбав гендиректор малазійського стартапу Bridge Oracle Сіна Еставі й заплатив за нього 2,9 млн доларів.

Твіт "Просто налаштовую свій twttr" (just setting up my twttr) продали на платформі Valuables, де проводять аукціони для твітів, що "підписані" їхніми авторами. Твіти продаються як невзаємозамінні токени (NFT).

В основі NFT лежить технологія блокчейну, яка також використовується у криптовалютах.

Кожен NFT - унікальний та діє як предмет колекціонування, який не можна дублювати, що робить його рідкісним за дизайном.

Після продажу твіту він нікуди не зник із Twitter і так само буде доступним для перегляду. Публікація просто отримала нового власника.

Сіна Еставі порівняв покупку твіту з придбанням картини "Мона Ліза".

"Це не просто твіт! - поділився Еставі своїми емоціями у Twitter. - Гадаю, через роки люди зрозуміють справжню цінність цього твіту, як і картини "Мона Ліза".

Джек Дорсі сказав, що всі вторговані гроші передасть благодійній організації GiveDirectly.

Експерти з соціальних мереж прогнозують, що продаж твітів та інших повідомлень в інтернеті ставатиме дедалі популярнішим.

"Ми живемо в добу, коли знаменитості, музиканти та інфлюенсери мають не просто шанувальників, а відданих фанатів, які захочуть володіти шматочком своїх улюблених зірок, - каже Кеті Хакл, засновниця консалтингової компанії Futures Intelligence Group. - Так само як люди купують пам'ятні речі, вони купуватимуть твіти, пости та фото, щоб відчути себе ближче до цієї зірки".

Раніше цього місяця аукціонний дім Christie's провів перший аукціон творів мистецтва лише у цифровому форматі.

Електронну картину сучасного художника Beeple та прив'язаний до неї NFT-токен продали за рекордні 69 млн доларів.