Перший твіт у Twitter продали майже за $3 млн. Хто купив і навіщо

1 година тому

Твіт "Просто налаштовую свій twttr" (just setting up my twttr) продали на платформі Valuables, де проводять аукціони для твітів, що "підписані" їхніми авторами. Твіти продаються як невзаємозамінні токени (NFT).