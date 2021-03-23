Звичайна застуда витісняє Covid з організму - дослідження

Джеймс Галлахер

Кореспондент з питань науки та охорони здоров'я

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Вірус, що викликає застуду, може ефективно витіснити Covid з організму, стверджують вчені.

Відомо, що деякі віруси "конкурують" за місце в тілі людини.

Британські вчені з Університету Глазго виявили, що звичайний риновірус, що викликає застуду, виявився сильнішим за Covid-19.

Переваги можуть бути короткотривалими, але риновірус настільки поширений, додають вони, що може допомогти придушити Covid.

Уявіть клітини в носі, горлі та легенях як ряд будинків. Щойно вірус потрапляє всередину, він може або тримати двері свого будинку відчиненими, щоб впустити туди інші віруси, або зачиняє їх, щоб жити без сусідів.

Грип - один з найбільш егоїстичних вірусів і майже завжди працює один. Інші ж, як-от аденовіруси, схильні до спільного проживання.

Було багато припущень про те, як вірус, що викликає Covid (Sars-CoV-2), впишеться в таємничий світ "вірусних взаємодій".

Однак рік соціального дистанціювання сповільнив поширення усіх вірусів та ускладнив їхнє вивчення.

Науковці Центру вірусних досліджень в Глазго взяли копію слизової оболонки дихальних шляхів людини і заразили її Sars-CoV-2 та риновірусом, який є однією з найпоширеніших інфекцій у світі та причиною звичайної застуди.

Автор фото, Getty Images

Виявилося: якщо риновірус та Sars-CoV-2 випустити одночасно, то перший пригнічує Covid-19.

Якщо ж риновірусу дати 24 години фори, то у Sars-CoV-2 просто не буде шансів. І навіть коли вчені випустили Sars-CoV-2 на 24 години раніше, риновірус все одно виявився сильнішим.

"Sars-CoV-2 не розвивається, його дуже пригнічує риновірус, - розповів BBC News доктор Пабло Мурсія. - Це дуже цікаво, тому що висока поширеність звичайної застуди може знизити кількість нових випадків зараження Sars-CoV-2".

Подібні випадки спостерігались й раніше. Великий спалах риновірусу, ймовірно, відстрочив пандемію свинячого грипу в деяких частинах Європи у 2009 році.

Подальші експерименти показали, що риновірус запускає імунну реакцію всередині інфікованих клітин, яка блокує здатність Sars-CoV-2 створювати свої копії.

Попереду "важка зима"

Однак коли застуда мине й імунна реакція повернеться в норму, Covid знову "візьметься за старе".

"Щеплення, заходи гігієни та взаємодія між вірусами можуть значно знизити захворюваність Sars-CoV-2, але максимальний ефект дасть лише вакцинація", - каже доктор Мурсія.

Професор Лоуренс Янг з медичної школи Університету Ворика каже, що риновіруси (найбільш часта причина застуди) - "дуже заразні".

Він додав, що нове дослідження свідчить про те, "що ця інфекція може вплинути на поширення Covid-19 особливо в осінньо-зимові місяці, коли сезонні застуди частішають".

Поки що невідомо, що на нас чекає в майбутні зими. Коронавірус, ймовірно, не зникне, а інші інфекції, що були придушені під час пандемії, можуть активізуватися у міру ослаблення імунітету до них.

Д-р Сюзан Гопкінс з відділу громадської охорони здоров'я Англії вже попередила, що на людей чекає "сувора зима".

"Ми спостерігали сплески грипу та інших респіраторних вірусів і патогенів", - сказала вона.

Результати дослідження опублікували в The Journal of Infectious Diseases - науковому журналі, що охоплює проблеми інфекційних хвороб та мікробіології.