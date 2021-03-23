Для українців змінили правила повернення з-за кордону: обов'язкова самоізоляція або ПЛР-тест

13 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Кабмін змінив правила перетину кордону для громадян України та іноземців. Таке рішення ухвалили 22 березня.

Так, згідно з постановою уряду, громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, звідки вони повертаються. Чи це країна із зеленої, чи червоної зони за рівнем хвороби.

Від самоізоляції звільняються ті українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зробили не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон.

Іноземці можуть перетинати український кордон, якщо у них є поліс страхування, а також ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години.

Раніше йти на самоізоляцію і здавати ПЛР-тести мали лише ті люди, які поверталися з країн, що були у червоному списку. Тобто мали значне поширення коронавірусу.