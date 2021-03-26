Як 3000-річна золота маска стала інтернет-мемом

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Weibo/Sanxingdui Museum Підпис до фото, Маска містить 84% чистого золота

Церемоніальна золота маска віком 3000 років, яку нещодавно знайшли у провінції Сичуань, стала несподіваною сенсацією у соціальних мережах в Китаї.

Це одна з 500 реліквій Бронзової доби, знайдених під час археологічних розкопок у Саньсіндуї.

Експерти стверджують, що відкриття могло пролити світло на стародавню державу Шу, яка існувала у цьому регіоні до 316 р. до н. е.

Але загадкова маска на пів обличчя водночас стала джерелом безлічі мемів та відеороликів у соцмережах.

Щойно у суботу оголосили про відкриття, користувачі платформи мікроблогів Weibo почали робити фотоколажі, накладаючи маску на обличчя діячів поп-культури.

Гештег "Конкурс редагування фотографій із золотою маскою Сансіньдуя" переглянули майже 4 млн разів, і він породив численні публікації, у яких користувачі мережі захоплювалися маскою.

Автор фото, Weibo Підпис до фото, Маску примірив японський герой Ультрамен...

Автор фото, Weibo Підпис до фото, ... а також кішечка Hello Kitty

Автор фото, Weibo Підпис до фото, Не оминули увагою і панд

Невдовзі до цієї розваги долучились чиновники музею Саньсіндуй - одного з найважливіших місць археологічних розкопок у Китаї.

"Доброго ранку, ми щойно прокинулись, а ви всі тим часом опанували Photoshop?" - написали на сторінці музею у Weibo і поділилися власною інтерпретацією нового мему.

Автор фото, Weibo Підпис до фото, У музеї вирішили домалювати до маски ведмедика

Музей також випустив рекламний анімаційний музичний кліп з маскою та іншими артефактами.

Археологічні знахідки не вперше привертають увагу користувачів соцмереж у Китаї - у серпні знайшли реліквію, яка нагадує свиню з популярної відеогри Angry Birds.

Окрім золотої маски, археологи знайшли у Саньсіндуї бронзові вироби, золоту фольгу, а також артефакти із слонової кістки, нефриту та шовку.

Ці предмети виявили у шести "жертовних ямах", повідомляє Національне управління культурної спадщини, які в цивілізації Шу використовували для жертвоприношень під час молитов за процвітання та мир.

Руїни Саньсіндуй випадково знайшов фермер у 1929 році. На сьогодні там виявили понад 50 000 реліквій.