Розбиті вікна офісу Зеленського. Влада Сорда посадили під цілодобовий домашній арешт

14 хвилин(и) тому

Автор фото, "Дім химер"

Суд обрав запобіжний захід для затриманого після акції біля Офісу президента Влада Сорда - цілодобовий домашній арешт.

Сорда затримали 20 березня - незабаром після акції на підтримку Сергія Стерненка. Його підозрюють у побитті шибок у будівлі Офісу президента.

З моменту затримання Сорд перебував у СІЗО. Правоохоронці вручили йому підозру за статтею про хуліганство із застосуванням зброї, яка передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

За даними слідства, Сорд прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю - складеним ножем, а згодом вдарив рукою по дверях Офісу президента і розбив у них скло.

Прокуратура просила для підозрюваного саме цілодобовий домашній арешт і наголошувала на тому, що існують ризики тиску на свідків та знищення підозрюваним речових доказів, зокрема відео і переписок.

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