Смерть військової за дві доби після вакцинації від Covid. Що відомо

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство оборони України

У вівторок, 23 березня, в Одеській області померла жінка-військовослужбовець, яка нещодавно вакцинувалась від коронавірусу. Жодних доказів того, що саме щеплення стало причиною її смерті наразі немає.

Інформацію про смерть жінки підтвердили в Командуванні медичних сил збройних сил України.

Там розповіли, що вона вакцинувалася 21 березня, оскільки незабаром мала їхати в зону ООС.

Начальник медичної служби військової частини, де жінка проходила службу, заявив, що станом на ранок 23 березня, тобто через два дні після щеплення, жодних скарг на свій стан здоров'я вона не висловлювала.

Проте в якийсь момент, перебуваючи за межами військової частини, жінка раптово знепритомніла. Її співслужбовці викликали швидку та повідомили про це медичну службу військової частини.

Військові та цивільні медики, які прибули на місце проводили реанімаційні заходи, але безуспішно.

На 24 березня призначена судово-медична експертиза.

Міністерство охорони здоров'я вже повідомило, що, за попередньою інформацією військово-медичного клінічного центру південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу.

"Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - йдеться у заяві.

Автор фото, Reuters

У Командуванні медичних сил закликали не робити передчасних висновків щодо можливих причин смерті жінки, і додали, що померла страждала на гіпертонічну хворобу.

В Одеському Центрі громадського здоров'я розповіли BBC News Україна, що попередньо смерть не пов'язують з вакцинацією.

Станом на 23 березня в рамках кампанії вакцинації в Україні одну дозу вакцини отримали понад 137 тисяч людей.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що побічні ефекти після щеплення, яке в Україні роблять вакциною Covishield, виявляють лише менш як в 1% пацієнтів.

Загалом, за оцінками, близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.

Серед можливих реакцій організму на щеплення - почервоніння і набряк у місці ін'єкції, головний біль, озноб або гарячка, нудота, лихоманка та біль у суглобах або м'язах.

Такі симптоми після щеплення зазвичай незначні та зникають протягом декількох днів, стверджують експерти.