Троє російських льотчиків загинули через помилку катапульти бомбардувальника

15 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS

Три людини загинули на військовому аеродромі під Калугою після того, як у бомбардувальника Ту-22М3 несподівано спрацювала система катапультування. Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

За даними агентства ТАСС, серед загиблих - командир авіаполку, який сидів в літаку на місці інструктора. Агентство відзначає, що інцидент стався на землі під час запуску двигунів - в повітря літак не підіймався.

"23 березня під час планової підготовки на землі до польоту Ту-22М3 на аеродромі в Калузькій області сталося нештатне спрацьовування системи катапультування. Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу під час приземлення отримали травми, не сумісні з життям", - повідомили в Міноборони.

Для технічного обстеження літака і з'ясування причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.

Спочатку агентство Інтерфакс з посиланням на джерела повідомило, що літак здійснив аварійну посадку.

Попередня відома аварія бомбардувальника Ту-22М3 сталася у січні 2019 року в Мурманської області. Тоді загинули два члени екіпажу.

Далекий бомбардувальник Ту-22М створили у радянському КБ Туполєва ще у 1970-х роках, а його модернізована версія, яку використовують російські ВПС досі, з'явилася в армії у 1983 році.

Ту-22М3 не вважають стратегічним бомбардувальником, оскільки у нього обмежена дальність дії - його бойовий радіус не перевищує 2500 кілометрів. У російській авіації він належить до категорії далеких бомбардувальників.