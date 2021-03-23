Залізниця повідомила, як працюватиме в Києві під час локдауну

1 година тому

Автор фото, УНІАН

"Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку та посадку на потяги у Києві. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Залізниця продовжуватиме роботу попри локдаун в Києві та віднесення столиці до "червоної зони".

Компанія заявила, що спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях, де в останні дні оголошені "червоні зони", не буде.

Хоча інші регіони, які мають статус "червоних зон", і далі мають обмеження на залізничному транспорті.

"Перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська", - йдеться в повідомленні.

"Продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних зон", - кажуть в компанії.

В Укрзалізниці також планують призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів, щоб запобігти неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон.

З 20 березня Кабмін офіційно вніс Київ в "червону зону" карантину, обмеження набрали чинності з 23 березня.

Київське метро також працюватиме

22 березня київська влада вирішила не зупиняти роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм.

Метро продовжить працювати.

На засіданні комісії КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні ухвалили, що громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць.