МОЗ пояснило, де і як тепер треба носити маски у парках

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Люди у регіонах України, які віднесли до "червоної зони", мають носити маски у парках, скверах, пляжах і низці інших публічних місць.

Про це йдеться у постанові уряду від 22 березня. Це заборона на "перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно."

Згідно із законом про благоустрій, до так званих зон загального користування належать парки, сквери, майдани, дороги, вулиці, пляжі, кладовища.

Як пояснили BBC News Україна джерела у МОЗ, вимога носити маски стосується громадських місць лише у "червоних зонах" і тільки за умови, коли не можна дотриматися соціальної дистанції.

Тобто якщо ви у парку на самоті, то маску можна не носити.

У поліції BBC News Україна повідомили, що вже готують позицію і стандарти поведінки щодо людей без масок у парках та інших місцях.

До "червоної зони" станом на 23 березня належать: місто Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області. Київська та Сумська області потраплять до "червоної зони" від середи, з 24 березня.

Нові правила повернення з-за кордону для українців

22 березня Кабмін також змінив правила перетину кордону для громадян України та іноземців.

Згідно з постановою уряду, громадяни України, які повертаються додому з-за кордону, мають піти на самоізоляцію на 14 днів, незалежно від того, звідки вони повертаються. Чи це країна із зеленої, чи червоної зони за рівнем хвороби.

Від самоізоляції звільняються ті українці, які мають на руках негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зробили не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон. Тобто, тест треба робити перед вильотом до України.

Громадянам України не можуть відмовити у в'їзді в Україну, це право захищене Конституцією. Але відтепер всі українці після перетину кордону мають відправлятися на самоізоляцію, пояснив у коментарі ВВС News Україна речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якщо у громадян України при перетині кордону немає на руках негативного ПЛР тесту на ковід, вони мають встановити додаток "Вдома", відправитися на самоізоляцію, здати ПЛР тест в Україні, отримати негатвиний результат і тоді адміністратори додатку "Вдома" знімуть їх з самоізоляції", - розповів пан Демченко.

Для багатьох українців, які зараз за кордоном, ці нововведення стали великим сюрпризом.