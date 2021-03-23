Верховний суд підтримав заборону нещепленим дітям відвідувати школи

7 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законне та забезпечує безпеку для всіх учнів. Таким є рішення Верховного суду України.

"Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов'язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини", - йдеться у заяві ВСУ.

Раніше один з районних та апеляційний суд відмовилися задовольнити позов про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не щепленої за віком.

Верховний суд розглянув рішення районного і апеляційного судів і залишив їх без змін.

Відсторонення від занять у школах дітей без щеплень запровадили у вересні 2018 року спільним наказом МОЗ та Міносвіти та науки.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2019 році батьки нещеплених дітей вимагали від МОЗ припинити їхню "дискримінацію" і дозволити дітям відвідувати школи

Як пояснює своє рішення ВСУ

Верховний Суд України посилається на 53 ст. закону України про освіту, згідно з якою учні мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, а також зобов'язані відповідально ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

"Завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на освіту та інтересами інших дітей. Закон дає право батькам відмовитися від проведення обов'язкових щеплень дитині", - пояснюють у Верховному суді.

У ВСУ назвали безпідставними заяви про порушення конституційного права нещеплених дітей на освіту.

"Право дитини на здобуття освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати заклад освіти за відсутності щеплень, установлені альтернативні способи отримання освіти та продовження навчання, зокрема, в навчальному закладі", - наголошують у суді.

У справі, яку розглядав ВСУ, за оцінкою суддів, індивідуальне право матері дитини не робити їй щеплення протиставлялося загальному праву суспільства, батьків та їхніх щеплених дітей.