Хто відповість за Банкову, стрілянина у США та британська армія майбутнього. Теленовини ВВС

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У випуску 23 березня:

Цілодобовий домашній арешт активісту і ветерану, якого звинувачують у розбитих вікнах в Офісі Президента під час акції протесту на підтримку Сергія Стерненка в суботу. Подробиці від наших кореспондентів;

Десятеро загиблих у стрілянині в супермаркеті у США. Подробиці інциденту, який шокував американців і знову поставив на порядок денний питання власності на вогнепальну зброю;

Британські збройні сили готуються до високотехнологічного майбутнього. Замість танків і кораблів - дрони і роботи? Сектор оборони Сектор оборони орієнтується на бойові дії нового типу;

І дивовижний порятунок на кризі. Рибалка врятував дитину за допомогою спінінга.