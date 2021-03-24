В Україні найбільше добових смертей та госпіталізацій за час пандемії

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

За минулу добу, 23 березня, в Україні виявили 14 174 нових випадків коронавірусу.

Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, госпіталізували упродовж доби 5 438 хворих, 342 пацієнти померли. Це найбільші показники з часів початку пандемії.

Водночас 7 386 людей за минулу добу одужали, додав міністр.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Лабораторії за добу встигли зробити майже 127 тисяч тестів на коронавірус.

Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували уже понад 1,5 млн випадків Covid-19, понад 1,2 млн пацієнтів одужали, а 30 773 - померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Із 24 лютого в Україні діє так званий адаптивний карантин: влада поділяє регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Карантинні обмеження в них можуть бути різними і залежать від епідемічної ситуації.

До "червоної" зони вже потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська області та Київ.

Новий загальнонаціональний локдаун можливий в разі, якщо в червоній зоні опиниться більшість регіонів.

Автор фото, МО

22 березня уряд також вніс зміни до правил карантину в "червоній зоні": відтепер у регіонах, які до неї віднесені, люди мають носити маски, зокрема у парках, скверах, пляжах і низці інших публічних місць.

У коментарі BBC News Україна в МОЗ наголосили: вимога стосується громадських місць лише у "червоних зонах" і тільки за умови, коли не можна дотриматися соціальної дистанції. Тобто якщо ви у парку на самоті, то маску можна не носити.

Заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало пояснив, що на першому етапі поліцейські будуть роз'яснювати людям необхідність одягнути маску.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тис. грн. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", - пояснив пан Тракало.