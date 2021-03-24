Вакцина від коронавірусу. Як її нелегально продають в даркнеті

Джо Тайді

Кореспондент BBC з питань вакцинації

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

З січня в даркнеті з'явилася понад тисяча оголошень про продаж вакцини Covid-19, підробних негативних тестів на коронавірус і довідок про вакцинацію.

За 500-700 доларів на чорному ринку пропонуються дози вакцин AstraZeneca, Sputnik V, а також препаратів китайської компанії Sinopharm та американської Johnson & Johnson.

BBC не знайшла підтвердження того, що вакцини, які рекламуються в даркнеті, є справжніми.

Експерти попереджають про ризик витоку персональних даних і втрату грошей внаслідок таких покупок і кажуть про відсутність будь-яких гарантій того, що ви отримаєте реальний препарат.

Перші оголошення про продаж вакцин у даркнеті в січні помітили дослідники американсько-ізраїльської фірми Check Point.

За їхніми даними, відтоді кількість таких оголошень на форумах хакерів та інших майданчиках різко зросла.

Наразі їх уже понад 1,2 тисячі, причому реклама зустрічається як англійською, так і російською мовами.

Оголошення розміщують користувачі зі США, Британії, Іспанії, Франції та Росії - проте це лише ймовірна оцінка експертів: своїми координатами в даркнеті ділитися не прийнято.

Деякі продавці обіцяють доставку замовлення вже на наступний день.

Підпис до фото, Реклама вакцини AstraZeneca в даркнеті

За препарат шведсько-британської фірми AstraZeneca просять 500 доларів, за вакцину Johnson & Johnson і російський Sputnik V - по 600 доларів, за препарат китайської Sinopharm - 750 доларів.

"Ми робимо негативні тести на Covid для подорожей за кордон і для пошуку роботи. Купи два негативних тести і отримай третій безкоштовно!", - йдеться в одному з рекламних оголошень.

Дослідники з Check Point також виявили в даркнеті підробні документи про вакцинацію, зокрема підробку довідки з Британії, яка продавалася за 150 доларів. Оплату приймають у біткоїнах.

Фахівці зв'язалися з продавцем, який попросив у них імена та дати щеплення, які потрібно вказати в сертифікаті.

"Вам немає про що хвилюватися… Це наша робота… Ми робили довідки для багатьох людей, і все було добре", - запевняв продавець.

Підпис до фото, Реклама підробної довідки про щеплення

Керівник напрямку з пошуку вразливостей фірми CheckPoint Одед Вануну розповів BBC, що в рамках експерименту його команда заплатила понад 1 тисячу доларів за китайську вакцину Sinopharm, але досі її не отримала.

Він підозрює, що продавець виявився шахраєм, але не виключає, що в даркнеті можна отримати й реальні препарати.

"Важливо, щоб люди розуміли: намагатися купити вакцину, довідку про вакцинацію чи негативний тест на Covid-19 неофіційним шляхом - великий ризик. Хакери хочуть вкрасти ваші гроші, інформацію і особисті дані", - підкреслив Вануну.

CheckPoint закликає країни запровадити універсальну систему QR-кодів для довідок про щеплення, щоб виключити можливість підробок.

Низка країн уже запровадили цифрові паспорти вакцинації: Греція почала видавати їх іще в січні і домовилася про взаємне визнання щеплень.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн минулого тижня запропонувала ввести єдиний для ЄС "цифровий зелений сертифікат" про вакцинацію коронавірусу.