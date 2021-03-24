У М'янмі військові вбили 7-річну дівчинку у власному будинку

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У М'янмі не вщухають протести

У М'янмі застрелили семирічну дівчинку. Вона стала наймолодшою відомою жертвою репресій, що охопили країну після військового перевороту минулого місяці.

Родина Кхін Міо Чит розповіла ВВС, що її вбила поліція, коли вона бігла до батька під час рейду в їхньому будинку в місті Мандалай.

Оскільки протести не вщухають, військові М'янми посилюють застосування сили.

Правозахисна група "Врятуйте дітей" стверджує, що серед загиблих - понад 20 дітей.

За даними військових, під час акцій протесту вбили 164 людини, однак Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP) каже, що кількість жертв - щонайменше 261.

У вівторок військові вислови жаль через загибель протестувальників, звинувативши їх в тому, що вони принесли в країну анархію та насильство.

Відомо, що сили безпеки застосували бойові патрони.

За численними повідомленнями очевидців, людей били, а іноді умисне стріляли по них під час обшуків.

"Вони вистрілили та влучили в неї"

Старша сестра вбитої дівчинки Кхін Міо Чит розповіла ВВС, що у вівторок вдень поліція обшукувала всі будинки в їхньому районі в Мандалаї.

"Вони стусаном відчинили двері, - згадує 25-річна Мей Ту Сумая. - І запитали мого батька, чи є в будинку інші люди".

Коли він сказав "ні", вони звинуватили його у брехні та почали обшукувати будинок, додала дівчина.

Цієї миті Кхін Міо Чит підбігла до батька, щоб сісти йому на коліна. "Вони вистрілили та влучили в неї", - сказала Мей Ту Сумая.

В окремому інтерв'ю місцевим ЗМІ їхній батько У Маунг До Хашін Бай описав останні слова своєї дитини. "Вона сказала: я не можу, тату, це надто боляче".

Поліція також побила і заарештувала його 19-річного сина.

Військові поки що не коментують смерть дівчинки.

Організація "Врятуйте дітей" заявила, що "в жаху" від смерті дівчинки, яка сталася наступного дня після повідомлень про те, що в Мандалаї застрелили 14-річного хлопчика.

Тим часом в середу влада звільнила близько 600 ув'язнених, яких утримували у в'язниці Янгона, багато з них є студентами університетів. AAPP повідомляє, що наразі внаслідок репресій заарештували щонайменше 2 000 людей.

Активісти запланували мовчазну акцію, під час якої багато підприємств мають припинити роботу, а люди - лишитися вдома.

Про М'янму

М'янма стала незалежною від Великої Британії в 1948 році. Впродовж більшої частини своєї сучасної історії країна перебувала під військовим правлінням.

З 2010 року обмеження почали слабшати, що призвело до вільних виборів 2015 року та приходу до влади уряду на чолі з опозиційною лідеркою Аун Сан Су Чжі.

Загострення ситуації в М'янмі почалося після того, як 25 серпня 2017 року бойовики з "Армії порятунку рохінджа Аракана" (АРСА) здійснили скоординований напад на більш ніж 30 поліцейських постів та базу м'янмської армії, вбивши щонайменше 12 працівників сил безпеки. Армія М'янми відповіла на напади смертоносними репресіями, вигнавши з країни більш ніж півмільйона мусульман рохінджа, що пізніше в ООН назвали "класичним прикладом етнічної чистки".