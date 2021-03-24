Гігантський контейнеровоз заблокував Суецький канал. У заторі стоять десятки суден

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Судно водотоннажністю 200 тисяч тонн сіло на мілину 23 березня приблизно о 07:40 за місцевим часом (5:40 за Гринвічем)

Контейнеровоз завдовжки 400 метрів і завширшки 59 метрів заблокував рух Суецьким каналом.

23 березня, минаючи канал, контейнеровоз, що прямував з Китаю до Нідерландів, сів на мілину.

Це сталося тому, що судно відхилилося від курсу через сильний вітер, заявила тайванська компанія Evergreen Marine, яка зафрахтувала контейнеровоз.

Через інцидент утворився затор з суден, які очікують можливості пройти через Суецький канал.

Автор фото, EPA

Для переміщення Ever Given застосували буксири, але є побоювання, що судно "залишатиметься в пастці" протягом кількох днів.

Єгипет заявляє, що відкрив стару частину каналу, щоб відновити рух.

Зареєстроване в Панамі Ever Given прямувало з Китаю до портового міста Роттердам у Нідерландах. Судно рухалось на північ через канал до Середземного моря.

Ever Given водотоннажністю 200 тисяч тонн сіло на мілину 23 березня приблизно о 07:40 за місцевим часом (5:40 за Гринвічем).

При довжині 400 м - чотири футбольні поля - Ever Given перегородило шлях десяткам інших суден, які тепер застрягли в обох напрямках.

Пасажирка іншого вантажного судна Maersk Denver, що стоїть безпосередньо біля Ever Given, виклала в Instagram фото, на якому видно гігантське судно, а поруч невеликий екскаватор, що розчищає пісок уздовж берега.

Управління Суецького каналу (SCA) заявило, що працює над зняттям з мілини контейнеровоза з використанням рятувальних та буксирних підрозділів, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Керівник SCA, адмірал Усама Рабі також заявив, що вони відкрили стару частину каналу, щоб полегшити рух.

Сал Меркольяно, морський історик з американського штату Північна Кароліна, сказав ВВС, що подібні інциденти трапляються рідко, але можуть мати "величезні наслідки для світової торгівлі".

"Це найбільше судно, яке коли-небудь сідало на мілину в Суецькому каналі, - сказав він. - Якщо вони не зможуть витягнути його ... під час припливу, їм доведеться звільнити його від вантажу".

Операція з переміщення Ever Given може тривати кілька днів, повідомляє Cairo24 news з посиланням на представника управління Суецького каналу.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Контейнеровоз заходить в Суецький канал в Єгипті, праворуч - місто Суец (архівне фото)

У 2017 році японський контейнеровоз заблокував канал після того, як сів на мілину через механічні проблеми. Тоді єгипетська влада залучила буксири, і судно зняли з мілини за лічені години.

Суецький канал - один з найважливіших у світі штучних водних шляхів. Він перетинає Суецький перешийок в Єгипті.

Довжина каналу становить 193 км.

У 2015 році уряд Єгипту провів масштабні роботи з підвищення його пропускної здатності. Реалізація проєкту обійшлася Єгипту в 8,2 млрд доларів.

Суецький канал забезпечує 7% світового морського вантажообігу, відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою, а для Єгипту є другим після туризму джерелом валютних надходжень.